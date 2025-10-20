Arbetsterapeut vikariat
2025-10-20
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Vad kul att du är intresserad av jobbet som arbetsterapeut hos oss!
Tillsammans med ett gäng härliga kollegor får du vara med och bidra till att skapa värde och livskvalitet för brukare/patienter. Hos oss är ingen dag den andra lik och utveckling sker hela tiden. Vi utvecklar löpande våra arbetssätt och hur vi använder ny teknik för att skapa en bra vardag för de patienter som behöver vårt stöd och vår hjälp.
Tjänsten är ett vikariat med tillträde snarast efter överenskommelse och sträcker sig till 30 april.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att göra bedömningar och föreskriva insatser utifrån brukares/patienters förutsättningar och behov. Syftet med insatserna är att möjliggöra aktivitet och delaktighet genom råd, stöd, träning, behandling, anpassning av miljön och föreskrivning av hjälpmedel. En stor del av uppdraget handlar om att handleda, utbilda och informera personal och anhöriga/närstående om insatserna. Även uppföljning, utvärdering och dokumentation av genomförda insatser förekommer.
Arbetstiden är förlagd dagtid mellan 07:30 och 16:15. Du har möjlighet till flextid.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för att arbeta med människor i olika åldrar och med olika funktionsnedsättningar som behöver hjälp och stöd i sin vardag. Du som söker ska vara legitimerad arbetsterapeut och inneha B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom rehabilitering och hjälpmedelsutprovning i egna hem och/eller särskilt boende samt erfarenhet av dokumentation och/eller journalföring.
Som person ska du vara strukturerad, samarbetsorienterad och relationsskapande. I denna process lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
