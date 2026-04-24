Arbetsterapeut till Kramfors kommun
2026-04-24
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Är du engagerad, driven och har förmåga att själv driva ditt arbete framåt? Då kanske det är dig vi söker till vårt sedan hösten 2025 nystartade utvecklingsområde i Kramfors kommun. Utvecklingsområdet har sitt fokus i samverkan mellan Välfärdsförvaltningens verksamheter hälso- och sjukvård, funktionsstöd och individ- och familjeomsorgen. Personer i målgruppen kan ha behov av stöd i form av struktur i vardagen, hjälp att skapa och bibehålla rutiner, emotionellt stöd och hjälp att hantera sociala kontakter.
Vi ser att det preventiva och proaktiva hälsoarbetet är viktigt och i takt med den demografiska utvecklingen blir det allt viktigare med tidiga insatser för att förhindra ohälsa. Inom hälso- och sjukvården är det också viktigt att ständigt utveckla befintliga arbetssätt samt att ta del av utvecklingen av till exempel digitala verktyg och andra smarta funktioner. Med kramforsbon i centrum vill vi ta fram ett arbetssätt där vi i än större utsträckning tillvaratar varje individs förmågor och arbetar för att stärka dessa för ökad känsla av självständighet, delaktighet och livskvalitet.
Vår arbetsterapeut i detta utvecklingsarbete ska vara föräldraledig och därför söker vi nu en till stjärna som dels fortsätter utvecklingen av det påbörjade utvecklingsarbetet, men också är drivande i kommande steg.
Arbetsuppgifter
De delar som påbörjades hösten 2025 innefattar aktivitetsbedömningar och rehabiliterande/habiliterande åtgärder vid ansökan om insatser inom socialpsykiatri och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kommande utvecklingsområdet innefattar aktivitets- och arbetsbedömningar som ett stöd kring införandet av aktivitetskrav och här blir denna roll viktig för att driva utvecklingen framåt.
Du kommer att:
* Bedöma aktivitetsförmåga hos personer som ansöker om insatser enligt ovan.
* Genomföra arbetsterapeutiska åtgärder i syfte att öka den enskildes självständighet
* Bedöma behov, prova ut och förskriva hjälpmedel
Arbetet hos oss är varierande och omväxlande då den ena dagen inte är den andra lik och din arbetsplats för dagen är beroende av patientens hem. Arbetet innebär stor frihet att självständigt planera och organisera arbetet. Hos oss får du en individuellt anpassad introduktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Du har erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa. Du är en ansvarstagande problemlösare och har ett engagemang för att driva och utveckla arbetssätt. Du är strukturerad, har en god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i det svenska språket.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med att ge enskilda struktur i vardagen, hjälp att skapa och bibehålla rutiner, emotionellt stöd och hjälp att hantera sociala kontakter är meriterande. Meriterande är också tidigare erfarenhet av att delta i utvecklingsarbeten.
För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och samtidigt vara flexibel och anpassningsbar allt eftersom arbetssättet utvecklas.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html
Telefonnummer: 08 50748810
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321202".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429)
872 80 KRAMFORS
För detta jobb krävs körkort.
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen
