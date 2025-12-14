Arbetsterapeut till kommunal primärvård
Melleruds kommun / Sjuksköterskejobb / Mellerud Visa alla sjuksköterskejobb i Mellerud
2025-12-14
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Melleruds kommun i Mellerud
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag? Vi söker nu en engagerad och självständig arbetsterapeut till vår kommunala primärvård. Här får du arbeta i ett kompetent team med fokus på rehabilitering, självständighet och livskvalitet för våra invånare.
Om verksamheten
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
I Mellerud har vi en samlad kommunal primärvård som består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistent, hjälpmedelstekniker, sjuksköterskor, undersköterska, administratör och enhetschef. Här finns en god arbetsmiljö och ett positivt arbetsklimat där vi gör vårt bästa för att värna om våra patienter och varandra. Om du arbetar hos oss blir du en del av en kompetent och självständig arbetsgrupp som är van att tänka lösningsfokuserat. I verksamheten finns ett stort driv att arbeta med utveckling för en god och nära vård. Vi har just nu flera tvärprofessionella utvecklingsprojekt på gång. Kommunerna i Dalsland har en gemensam MAR som är en stor tillgång i utvecklingsarbetet. Publiceringsdatum2025-12-14Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i kommunal primärvård anvarar du för insatser enligt HSL till patienter i eget boende, särskilda boenden och inom LSS. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Bedömning och behandling av aktivitetsförmåga hos personer i kommunal primärvård
Hjälpmedelsförskrivning och bostadsanpassningsintyg
Planering och genomförande av rehabiliterande insatser i hemmet och på kommunens boenden
Tvärprofessionellt arbete tillsammans med sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor och andra yrkesgrupper
Dokumentation i enlighet med gällande lagstiftning och rutiner
Kompetensuteckling för omvårdnadspersonalKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, har god förmåga att arbeta självständigt och tar ansvar i din yrkesroll. Du har en god kommunikativ förmåga samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har ett rehabiliterande förhållningssätt och tycker om att arbeta nära patienterna och deras anhöriga tillsammans med andra professioner. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kommunal primärvård och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att driva utveckling.
B-körkort för manuell växel krävs.
Övrig information
För att kvalitets säkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melleruds kommun
(org.nr 212000-1488) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsterapeut
Pi Johansson pi.johansson@mellerud.se Jobbnummer
9643293