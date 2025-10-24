Arbetsterapeut till boendestöd
2025-10-24
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Nu söker vi dig som är utbildad arbetsterapeut och vill arbeta inom boendestöd.
Du ger stöd till medborgare med psykiska, fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar i Huskvarna, Lekeryd, Ölmstad, Gränna, Visingsö och närliggande områden.
Ditt nya jobb
Som arbetsterapeut arbetar du utifrån beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller LSS och varje medborgare har en genomförandeplan. Ditt uppdrag är att ge stöd och träning som skapar helhet, kontinuitet och känsla av sammanhang (KASAM) i vardagen. Målet är att medborgaren ska leva så självständigt som möjligt och uppleva motivation och utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Du kommer även arbeta som boendestödjare och det innebär att vara ett stöd i vardagen till medborgare genom att hjälpa med hushållssysslor, sociala aktiviteter och andra moment som främjar självständighet
- Ansvara för kontaktmannaskap - planering, struktur och samverkan med olika kontakter
- Utföra arbetsterapeutiska bedömningar (t.ex. ADL, Cognistat, bostadsanpassningar)
- Förskriva hjälpmedel och hitta strategier som underlättar vardagen
- Social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner
- Bistå handläggare med arbetsterapeutiska utredningar som underlag för beslut
- Arbeta pedagogiskt och salutogent för att skapa en meningsfull och strukturerad vardag
- Stötta kollegor med arbetsterapeutisk kompetens och delta i erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
Metoder som används i rollen är bland annat, ADL-taxonomi, Min Mening, och cognistat.
Din kompetens
Vi söker dig som är:
- Legitimerad arbetsterapeut (examensbevis och legitimation från Socialstyrelsen krävs)
- Har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift (för kontakt med medborgare, anhöriga och dokumentation)
- Erfarenhet av arbete med målgruppen är meriterande
- B-körkort är ett krav och önskvärt är om du har körkort för manuell växellåda
Vidare söker vi efter dig som är lugn, stabil och professionell även i stressade situationer. Du har förståelse för olika individers lärande och förutsättningar och anpassar ditt arbetssätt därefter. Du är ansvarstagande, strukturerad och driver arbetet framåt. Du är samarbetsvillig, lyhörd och öppen för andras åsikter.
I rekryteringen lägger vi lägger stor vikt vid din personlig lämplighet för tjänsten!
Vi erbjuder dig
Som anställd i Jönköpings kommun får du ta del våra förmåner så som,
- 2000 kronor i friskvårdsbidrag
- Rabatt på länstrafikens årskort
- Förmåns cykel
Givetvis får du ta del av andra förmåner, du kan läsa mer om det här: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun
Välkommen till oss
Vi arbetar i tre team, och du kommer att tillhöra ett av dem, men även stötta de andra teamen vid behov, till exempel med ADL-utredningar. Boendestödet utgår i dag från centrala Huskvarna, men vi har även ett kontor i Gränna där ett team utgår ifrån. Totalt är vi 14 st medarbetare och en enhetschef.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med dag-, kvälls- och helgarbete. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi arbetar med samplanering, vilket innebär att samarbete med andra närliggande verksamheter kan förekomma. Jönköpings kommun strävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100 % sysselsättningsgrad. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Vill du veta mer?
Peter Wolmarsson, enhetschef
Telefonnummer: 036-10 76 70
Fackliga representanter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Arbetsterapeut till boendestöd!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
