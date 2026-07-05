Arbetsterapeut, Ålidhems hälsocentral, Umeå
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Umeå / Sjukgymnastjobb / Umeå Visa alla sjukgymnastjobb i Umeå
2026-07-05
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbottens primärvård bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i regionens primärvård. Viktiga utvecklingsområden för oss är behovsanpassat vårdutbud och utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvårdsområde öst är en basenhet bestående av Ålidhems och Holmsund/Obbolas hälsocentraler . Ålidhems hälsocentral har sin mottagning på Tvistevägen nära Ålidhems centrum och Iksu. Vi har ca 22 700 listade invånare i ett varierat upptagningsområde med generellt ung befolkning. Inom hälsocentralen finns ca 97 medarbetare och där ingår familjecentralen vid Ålidhems centrum och paramedicinsk mottagning på Tvistevägen 48 i Tietohusen.
Vi söker nu en arbetsterapeut till vår paramedicinska mottagning. Hos oss jobbar cirka 17 medarbetare i yrkeskategorier som psykologer, kuratorer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vår arbetsplats präglas av ett öppet arbetsklimat och arbetsglädje, tillsammans skapar vi en härlig atmosfär med mycket skratt och öppenhet. Vi värdesätter samarbete och jobbar nära varandra i teamarbete kring patienterna. Våra medarbetare besitter mycket erfarenhet och kunskap och det finns möjlighet till handledning både externt och internt. Vi är en verksamhet i ständig utveckling som gillar att hitta nya arbetssätt som är bra för patienter och medarbetare.
Om den här rollen låter intressant för dig är du varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-05Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Som arbetsterapeut ingår du i första linjen för barn och unga vid lätt till måttlig psykisk ohälsa. Bedömning och förskrivning av hjälpmedel vid såväl fysisk som psykisk ohälsa är en viktig del av arbetet. En annan del av arbetet är att jobba med struktur i vardagen, handproblematik samt övriga vanliga arbetsuppgifter för en arbetsterapeut inom primärvården. Möjlighet finns till att starta upp och leda aktiviteter i grupp. Det kan bli aktuellt att en del av din arbetstid förläggs till Holmsund/Obbolas hälsocentral.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Arbetet kräver god förmåga till ansvarstagande och planering. Gott samarbete och bemötande är viktigt hos oss, så du behöver kunna jobba såväl självständigt som i team. Du ska även ha intresse för handledning av studenter.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331149". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 89 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Umeå Kontakt
Avdelningschef Ålidhems hälsocentral
Anna Lindberg anna.oe.lindberg@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9992734