Arbetsterapeut
2026-01-21
Nu söker vi en engagerad arbetsterapeut!
Är du lyhörd, handlingskraftig och bra på att hitta individbaserade lösningar? Då kan det här vara jobbet för dig. Nu söker vi dig som är legitimerad arbetsterapeut och som motiveras av att se människor utvecklas! För att trivas i rollen ser vi att du strukturerat och kreativt vill arbeta med att identifiera människors bäst lämpade vägar ut på arbetsmarknaden. Ditt arbete kommer utföras inom ramarna för tjänsten "Steg till arbete", där en grupp deltagare får bl.a. praktisk vägledning och arbetsmarknadskunskap genom både individuella samtal samt gruppaktiviteter. En meningsfull och varierande roll där du verkligen kan göra skillnad för människor.
Dina främsta arbetsuppgifter
Samordna och genomföra bedömningar av arbetsförmåga
Vägleda deltagare till en passande yrkesbana och hjälpa dem att hitta en lämplig arbetsprövning/arbetsplats
Hantera administrativt arbete kopplat till uppdraget
Bidra till utvecklingen av verksamheten och dess metoder
Skapa en positiv upplevelse för deltagarna och bidra till trivsel och motivation
Vi söker dig som
Är legitimerad arbetsterapeut
Har kompetens av att arbeta med de arbetsterapeutiska instrumenten: MOHOST, DOA, WRI, AWC, AWP
Har god arbetsmarknadskunskap och lokalkännedom
Har mycket god svenska i både tal och i skrift
Är strukturerad, lyhörd och målinriktad
Vi erbjuder
Nya spännande utmaningar varje dag
Härliga och hjälpsamma kollegor
En hög tillit till anställdas kompetens och förmågor
En öppen arbetsplats, högt i tak och gott samarbete
En möjlighet att göra skillnad för människor
På Arbetslivsresurs hjälper vi människor att hitta vägar till ny sysselsättning. Vi består bl.a. av socionomer, sociologer, arbetsterapeuter, hälsovetare och beteendevetare som eftersträvar att skapa goda förutsättningar för människor att få ett långsiktigt och hälsosamt arbetsliv. När dessa individuella behov tillgodoses, bidrar det inte bara till välmående på individnivå utan även till en positiv samhällsutveckling. När människan mår bra, mår samhället bra.
Sedan starten 2005 har vi byggt upp gedigen erfarenhet av att stärka, utveckla och identifiera behov hos både individer och organisationer - över hela Sverige.
Låter det här som en lämplig tjänst för dig? Ansök gärna redan idag! Vi intervjuar kandidater löpande allt eftersom ansökningar kommer in, därför kan anställningsprocessen avbrytas om vi hittar personen vi söker.
Vid frågor, kontakta:
Pål Lassen
Gruppchef
Telefon: 0726014092
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7087954-1800417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetslivsresurs Ar AB (org.nr 556448-5638)
671 51 ARVIKA
Arbetslivsresurs Jobbnummer
