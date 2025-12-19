Arbetsterapeut
2025-12-19
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare. Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vill du bli en i vårt team? Vi söker nu en arbetsterapeut med placering i Åmotfors. I kommunen arbetar arbetsterapeuterna med rehabilitering och habilitering både inom särskilt boende och ordinärt boende. Vi arbetar i team runt den enskilde vårdtagaren och har ett nära samarbete med andra vårdgivare. I ditt arbete som arbetsterapeut ingår att utreda, bedöma, planera och utföra/delegera åtgärder i ett förebyggande och rehabiliterande syfte samt utvärdera resultat. Det ingår även att förskriva medicintekniska produkter inom ansvarsområdet samt att skriva intyg för exempelvis bostadsanpassning och ADL-intyg.
Hos oss blir du en del av ett arbetslag bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistent samt hjälpmedelstekniker. Arbetet innebär samarbete både inom gruppen och med andra yrkesroller och samverkansparter. En styrka hos oss är att vi har ett bra och väl fungerande teamsamarbete.
Vi arbetar utifrån vård och stöds värdegrund. Vi ska ge bästa möjliga service, omsorg och vård till kommunens invånare. För att lyckas med detta behöver vi just dig som är en engagerad medarbetare och trivs med att arbeta med människor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller i slutfasen av din utbildning till arbetsterapeut.
• Du är positiv, initiativrik, flexibel och ansvarsfull.
• Du har lätt för att samarbeta, men också en god förmåga att arbeta självständigt.
• Du gillar att vara del av ett framgångsrikt lag.
• Vi förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig i tal i och skrift samt att du kan arbeta självständigt.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
• Ett gott bemötande och en god kommunikation är en viktig del i arbetet.
• B-körkort krävs.
ÖVRIGT
Vård och Stöd är ett verksamhetsområde med fokus på att ge trygg och säker vård till våra medborgare. Vi arbetar med äldrevård, korttidsvård, funktionsvariationer, socialpsykiatri och rehabilitering.
Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda vård för våra medborgare i olika skeden av livet. Behoven kan se olika ut beroende på vilken typ av stöd en medborgare behöver, men vårt förhållningssätt är att alla ska ha samma förutsättningar för en trygg och säker vård. Det är viktigt för oss att den som får vård skall känna sig trygg, samt ha möjlighet att påverka och ha inflytande i sin dagliga livsföring.
Vill du bli vår nya kollega och vara med och skapa trygg, säker och jämlik vård för alla? Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
