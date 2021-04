Arbetsterapeut - Capio Sverige AB - Sjukgymnastjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Capio Sverige AB

Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm2021-04-13Nu finns det möjlighet att arbeta hos oss på Capio Geriatrik Vårberg!I januari 2020 öppnade vi Capio Geriatrik Vårberg i nyrenoverade lokaler med närhet till tunnelbana och promenadstråk.Vi har fyra avdelningar med målet att ha 66 vårdplatser. Det multiprofessionella teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut. Capio har omfattande erfarenhet av geriatriskt omhändertagande samt håller en hög nivå på de medicinska insatserna. Vi arbetar målmedvetet för att uppnå högsta möjliga vårdkvalitet för alla patienter utifrån ett geriatriskt helhetsperspektiv.Vi söker nu dig som vill arbeta extra hos oss vid behov, främst vardagar.Vi tror på ett vårdnära och coachande ledarskap och har därför organiserat vår verksamhet på ett sätt som möjliggör ett lärande i vardagen. Vi vill se varandra växa och du som medarbetare kan påverka vården och din egen utveckling. Vi har korta beslutsvägar och vår årliga medarbetarenkät vittnar om en hög grad av delaktighet och medarbetarnöjdhet. Vi vet att detta bygger kunskap och kontinuitet som i sin tur skapar hög vårdkvalitet.- En decentraliserad organisation där beslutsfattande sker nära patienterna och där avdelningschefer har fullt mandat och ansvar- En verksamhetsmodell som har utgångspunkt i patienternas behov och bland annat inkluderar en tydlig kvalitetsstyrning och ett strukturerat förbättringsarbete- Möjlighet till personlig utveckling utifrån just ditt intresse. Till exempel kan detta vara deltagande i förbättringsarbete, jobbrotation eller olika karriärvägar såsom specialisering, ledarskapsutveckling eller akademisk inriktning (forskning)- En arbetsplats där vi jobbar för att skala bort uppgifter som inte kräver respektive personalkategoris expertkunskap, till exempel genom stöd för vårdnära service och från digitala verktyg- En organisation som arbetar för att vara i den digitala utvecklingens framkant och införa lösningar som stärker vårdkvaliteten för patienter och underlättar vårdpersonalens arbete.Tycker du att det låter intressant? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss.2021-04-13Du utför bedömningar av ADL, provar ut och förskriver hjälpmedel och överrapporterar till nästa led i vårdkedjan. Du är ett stöd för övrig personal i bland annat hjälpmedelsfrågor och delger gärna dina kunskaper. Varje individs fysiska och psykiska förutsättningar ligger till grund för arbetet och målet är att tillsammans med patienten nå bästa möjliga resultat.Alla medarbetare har en självklar del i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi arbetar personcentrerat och alla viktiga beslut gällande patientens omvårdnad och behandling fattas gemensamt i team.Legitimerad arbetsterapeut med erfarenhet av att arbeta på sjukhus. Vi ser gärna att du har erfarenhet från kliniskt arbete inom geriatrisk slutenvård eller geriatrisk rehabilitering. Du har goda kunskaper i svenska språket och vi ser gärna att du även besitter andra språkkunskaper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Förmågor och färdigheterDu är prestigelös och bemöter människor med respekt. Du arbetar personcentrerat och är intresserad av att utveckla dig själv, dina kollegor samt verksamheten. Du förenar självständigt arbete med en mycket god förmåga att samarbeta med andra. Självklart tycker du att det är viktigt att arbeta med och utveckla patientsäkerhet och arbetsmiljö.AnställningsformTimanställningTillträde snarastVi erbjuderEn trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringarIndividuell lönesättningRekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Helena Funseth, helena.funseth@capio.se Hoppas du vill bli en av oss!Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstidTimanställning vid behov. Tillträde: Snarast Visstidsanställning till 2021-08-15Timanställning vid behovSista dag att ansöka är 2021-05-13Capio Sverige AB5689067