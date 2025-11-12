Arbetsmiljöspecialist
Centio Consulting Group AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Arbetsmiljöspecialist till Trafikverket i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Ansvarar för att tolka, implementera och följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom bygg- och anläggningsprojekt, med fokus på säker arbetsmiljö i komplexa väganläggningar. Rollen omfattar att driva arbetsmiljöarbete, genomföra riskanalyser, utbilda personal och ge stöd till entreprenörer samt att skapa, följa upp och godkänna arbetsmiljöplaner.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Ansvara för att tolka och implementera Arbetsmiljöverkets föreskrifter för bygg- och anläggningsarbete, särskilt för komplexa väganläggningar, och säkerställa efterlevnad av Arbetsmiljölagen.
Leda och driva arbetsmiljöarbetet från upphandling till drift och förvaltning, inklusive uppföljning och utveckling av arbetsmiljöåtgärder under hela projektets gång.
Fungera som expert och ge stöd till entreprenörer för att säkerställa att arbetsmiljökrav följs under installation och drift i komplexa väganläggningar.
Säkerställa att projektledare och nyckelpersoner är informerade om nya arbetsmiljöföreskrifter och ge utbildning vid förändringar i lagstiftning.
Ansvara för att skapa och löpande uppdatera arbetsmiljöplaner för drift, underhåll och byggprojekt i komplexa väganläggningar.
Granska och godkänna arbetsmiljöplaner för att säkerställa att de uppfyller Trafikverkets krav och arbetsmiljöföreskrifter.
Ansvara för att följa upp och rapportera tillbud och olyckor, samt föreslå åtgärder för att förhindra liknande händelser.
Delta på byggmöten och genomföra fältinspektioner (delvis natt) för att säkerställa att arbetsmiljöplaner implementeras korrekt.
Genomföra regelbundna skyddsronder samt arbetsplatsuppföljning och identifiera arbetsmiljörisker för att säkerställa att åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten.
Vara den utpekade kontaktpersonen för arbetsmiljöfrågor vid trafikavstängningar (under natt), säkerställa att arbetsmiljökrav följs under avstängningarna och rapportera eventuella risker eller incidenter i systemet Synergi.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst fem (5) års erfarenhet av att tillämpa och följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS1993:3 och senare AFS2023:3). Erfarenhet av att tolka och implementera dessa regler i praktiken är avgörande för att säkerställa en säker arbetsmiljö inom anläggningsprojekt. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste tio (10) åren.
Minst tre (3) års erfarenhet av att ta fram och bygga upp arbetsmiljöplaner för bygg- och anläggningsprojekt, inklusive riskbedömningar och förebyggande åtgärder. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste fem (5) åren.
Minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor i entreprenadverksamhet, särskilt inom infrastrukturprojekt. Detta innefattar att hantera arbetsmiljörisker, säkerställa att entreprenörer följer säkerhetsrutiner och ge råd och stöd i arbetsmiljöfrågor. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste fem (5) åren.
Minst tre (3) års erfarenhet av att självständigt driva och leda arbetsmiljöarbete inom bygg- och anläggningsprojekt, inklusive att genomföra inspektioner, riskbedömningar och utbildningar. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste fem (5) åren.
Godkänd utbildning i BAS-P (Byggarbetsmiljösamordnare vid Projektering) och BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare vid Utförande) enligt Trafikverkets riktlinjer.
Giltigt B-körkort.
Godkänd utbildning i Arbete på väg (APV) steg 3, enligt Trafikverkets föreskrifter (TDOK 2018:0371).
Minst (3) tre års erfarenhet av att genomföra riskanalyser och skyddsronder på byggarbetsplatser, samt följa upp och säkerställa att åtgärder vidtas för att förebygga arbetsolyckor. Erfarenheten ska ha förvärvats kontinuerligt under de senaste fem (5) åren. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9601984