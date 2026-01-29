Arbetsmiljösamordnare
Viraliv AB / Hälsoskyddsjobb / Falun Visa alla hälsoskyddsjobb i Falun
2026-01-29
Vi söker en engagerad arbetsmiljösamordnare som vill vara med och utveckla vår arbetsmiljö för att främja hälsa, säkerhet och trivsel i hela organisationen.
Om rollen
Som Arbetsmiljösamordnare ansvarar du för att driva och samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet samt bidra till en trygg och stimulerande arbetsplats. Du arbetar både strategiskt och operativt med arbetsmiljöfrågor i nära samarbete med verksamheten, chefer och medarbetare. Rollen innebär bland annat att förebygga risker, följa upp arbetsmiljörelaterade aktiviteter och bidra till långsiktigt hållbara arbetsmiljöinitiativ.
Ditt ansvar
Samordna och utveckla arbetsmiljöarbete med fokus på hälsa, säkerhet och trivsel
Planera, genomföra och följa upp skyddsronder, riskanalyser och arbetsmiljöaktiviteter
Stödja chefer och medarbetare i arbetsmiljöfrågor och förebyggande arbete
Bidra till utbildningar, intern kommunikation och policys för en positiv arbetsmiljökultur
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbetsmiljöarbete, gärna inom systematiskt arbetsmiljöarbete
Är kommunikativ, proaktiv och trygg i att samarbeta med många olika funktioner
Arbetar strukturerat med mål att skapa en säker och trivsam arbetsplats
Har goda kunskaper om arbetsmiljöregler och riktlinjer
Vi erbjuder
En utvecklande roll med stor möjlighet att påverka arbetsmiljön
Stödjande team och engagerade kollegor
Kompetensutveckling och möjlighet att växa i din roll
Skicka din ansökan till: SR@viraliv.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
791 30 FALUN
