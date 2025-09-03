Arbetsmiljösamordnare
Arbetsmiljösamordnare/ säkerhetskoordinator
Hitachi Energy är en global ledare inom energiteknik, och vår verksamhet i Piteå är inne i en spännande tillväxtfas. Här utvecklar och producerar vi lösningar som bidrar till en mer hållbar energiframtid. Med stark lokal förankring och global innovation i ryggen, erbjuder vi en arbetsplats där du får vara med och påverka - både i vardagen och i den långsiktiga utvecklingen!
Möjligheten
Vill du vara med och skapa en trygg, hållbar och utvecklande arbetsmiljö? Vi söker nu en engagerad Arbetsmiljösamordnare som vill bidra till att stärka vårt arbete med hälsa, säkerhet och arbetsmiljö - både strategiskt och operativt.
Tjänsten omfattar främst arbetsmiljöarbete (ca 80%), men inkluderar även ett tilläggsansvar som säkerhetskoordinator (ca 20%). Denna fördelning gäller som det ser ut idag under kommande år, men säkerhetsdelen kan komma att tas bort - vilket innebär att rollen då blir helt inriktad på arbetsmiljö.
Som säkerhetskoordinator kommer du att bidra till att samordna och följa upp säkerhetsrelaterade frågor inom verksamheten, i nära samarbete med relevanta funktioner.
Din Inverkan
Identifiera och hantera arbetsmiljörisker, farliga arbetsmoment och osäkra arbetsförhållanden.
Genomföra olycksutredningar och samverka med tekniker, chefer och myndigheter för att förebygga framtida incidenter.
Utbilda och stötta organisationen i arbetsmiljöfrågor och säkerhetsrutiner.
Genomföra arbetsmiljörevisioner och säkerställa efterlevnad av lagar och interna policys.
Analysera statistik kring arbetsrelaterade skador, sjukfrånvaro och incidenter för att identifiera förbättringsområden.
Din bakgrund
Relevant utbildning och erfarenhet inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
God förståelse för arbetsmiljölagstiftning.
Erfarenhet från ISO 45001
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar.
Stark samarbetsförmåga och god kommunikationsstil.
Lösningsorienterad och analytisk.
Genuint engagemang för att skapa en trygg och hållbar arbetsplats.
Flytande i svenska och engelska
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Vård- och friskvårdsersättning
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
Olika utbildningar och kurser som stödjer medarbetarutveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
Kompletterande ersättning för föräldraledighet
Medarbetarportal med flertal rabatter och förmåner
Mer om oss
Denna roll är baserad i Piteå.
Ansökningar kommer att bedömas löpande, så tveka inte att ansöka redan idag! Rekryteringsansvarig Jonas Holmgren, jonas.holmgren@hitachienergy.com
kommer att svara på dina frågor om tjänsten. Fackliga företrädare - Sveriges Ingenjörer; Marcus Nordlund-Oja, + 46107383193; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043; Unionen: Per Lidman +46 107-38 98 66. Alla andra frågor kan riktas till Talent Acquisition Partner Johanna Davidsson Drakou Johanna.davidsson@hitachienergy.com Så ansöker du
