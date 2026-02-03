Arbetsmiljökoordinator
E.ON Sverige AB / Elektronikjobb / Norrköping Visa alla elektronikjobb i Norrköping
2026-02-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E.ON Sverige AB i Norrköping
, Örebro
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hos oss på E.ON är du med och gör skillnad på riktigt. Vi har storleken och ambitionen som krävs för att ställa om till hållbar energiproduktion i samhället. Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi superkrafter som gör skillnad - idag och för framtiden. Publiceringsdatum2026-02-03Om företaget
I rollen som arbetsmiljökoordinator kommer du tillhöra anläggningsgruppen som består av 6 engagerade medarbetare. Till vardags arbetar du nära vår operativa verksamhet med anläggningar för produktion och distribution av fjärrvärme i Norrköping och Söderköping. Teamets viktiga uppdrag är att stötta verksamheten inom hälsa, arbetsmiljö och miljö.
Vi söker nu en nyfiken och social arbetsmiljökoordinator som vill vara med och bidra i arbetet enligt våra HSE-riktlinjer och företagets vision om en arbetsplats där vi mår bra och inte har några skador på person eller miljö.
Din roll
Som arbetsmiljökoordinator kommer du arbeta nära produktion, projekt och utförare för att stödja att arbetet utförs på ett säkert sätt enligt gällande lagar och krav. I din roll möter du många människor och har en viktig roll i att säkerställa arbetssätt samt positiv utveckling av vår säkerhetskultur, med fokus på safety first! Du vägleder verksamheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet samtidigt som du utför och följer upp riskbedömningar, kartläggningar och andra typer av undersökningar av arbetsmiljön. Du är också en viktig bidragande del i utförande av säkra underhållsstopp.
Du bidrar i arbetet att ta fram rutiner och instruktioner samt utför skyddsronder, inventeringar och åtgärder för arbetsmiljöbrister. I din roll håller du även presentationer och utbildningar inom området samt har en central roll i att ständigt utveckla och följa upp verksamheten operativt ur ett HSE-perspektiv.
Placeringsort för tjänsten är Norrköping.
Dina erfarenheter
För att lyckas i rollen ser vi att du har en utbildning inom arbetsmiljö, teknik eller motsvarande, men har du inte det är det viktigaste ditt engagemang för området. Vi ser även att du har arbetat med arbetsmiljöfrågor på något sätt, exempelvis som arbetsmiljöingenjör, skyddsombud, ledare eller likvärdigt. Har du arbetat med tung industri, HSE-frågor eller bedrivit systematiskt arbetsmiljöarbete är vi extra nyfikna på dig. Engelska är ett krav då flera av våra partners kommer från olika länder.
För att trivas i rollen hoppas vi att du brinner för arbetsmiljöfrågor och trivs i en föränderlig miljö. I rollen kommer du samarbeta med en stor del av vår verksamhet vilket innebär att du behöver tycka om att förstå olika personers och avdelningars behov. Du förstår vikten av ett riskmedvetet agerande samtidigt som du alltid tänker på säkerheten först, och du har förmågan att få med dig verksamheten utifrån detta. Därför kommer rätt personlighet med stor social kompetens och hög integritet värderas högt. Vi ser även att du, precis som vi, anser att vi alltid blir bättre tillsammans.
Ditt team
Du kommer ingå i ett team med bred kompetens inom många områden och som värdesätter att samarbeta och hjälpa varandra. Vi är ett team som har nära till skratt och som jobbar med en prestigelöshet och öppenhet i allt vi gör samtidigt som vi delar med oss av vår kunskap till varandra.
Din närmsta chef, Fredrik Lindström, är målinriktad som person och värdesätter ärlighet. Som ledare kommer Fredrik stötta dig i att utvecklas i din roll samtidigt som han kommer ge dig frihet att ta stort eget ansvar och möjlighet att komma med egna initiativ.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
Välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdatum är 17 feb 2026.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Fredrik Lindströmfredrik.lindstroem@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mats Ekblom, Unionen, +46 705 259188
Anders Berghman, Akademikerna, +46 706 535822
Mikael Norell, Ledarna, +46 705 250129
Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "264". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.On Sverige AB
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
602 28 NORRKÖPING Arbetsplats
Navirum Energi AB Kontakt
E.ON Recruiting Team careers@eon.com Jobbnummer
9719483