Arbetsmiljöingenjör | Stadsserviceförvaltningen | Mölndals stad

Nu söker vi en erfaren och engagerad arbetsmiljöingenjör som vill bygga upp och driva det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningen och bidra till en ännu säkrare och mer hållbar arbetsmiljö.
Om arbetsplatsen
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och arbeta i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag - varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden: måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Som arbetsmiljöingenjör har du ett brett och viktigt uppdrag att leda och utveckla arbetet med fysisk arbetsmiljö. Du samarbetar nära verksamheternas chefer, ledningsgrupper, skyddsombud och stadens centrala HR-funktion. Ditt arbete är både operativt och strategiskt och handlar om att stötta, kravställa och skapa engagemang för arbetsmiljöfrågorna.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Göra riskbedömningar, utreda och analysera arbetsmiljöhändelser samt föreslå åtgärder.
* Utveckla, leda och samordna förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete.
* Säkerställa efterlevnad av lagar, AFS:er och stadens egna krav.
* Stötta chefer i att bygga en säkerhetskultur och skapa engagemang för förbättringsarbete.
* Arbeta med kemikaliehantering, tryckkärl, medicinska kontroller, vibrationer och andra fysiska arbetsmiljöfrågor.
* Hålla utbildningar, introduktioner och informationsinsatser för chefer och medarbetare.
* Omvärldsbevaka lagar och krav samt implementera dessa i verksamheten.
Rollen är nyinrättad och du får möjlighet att bygga strukturer och arbetssätt från grunden. Rollen är placerad i Mölndals stadhus och du rapporterar till Enhetschef Verksamhetsstöd.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har flera års erfarenhet av arbetsmiljöarbete, gärna i roller som arbetsmiljöingenjör, arbetsmiljöinspektör eller KMA. Har du dessutom arbetat inom bygg, VA, fastighet, teknisk förvaltning eller återvinning har du ett försprång.
Du har en relevant högskole- eller eftergymnasial utbildning inom arbetsmiljö eller säkerhet och känner dig trygg i lagstiftning och föreskrifter. Vi ser gärna att du har erfarenhet från att hålla i utbildningar i tidigare roller. Det är meriterande om du har erfarenhet av BAS-P/U, kemiska arbetsmiljörisker eller andra HSE-relaterade områden.
Som person är du initiativtagande och självgående, men också relationsskapande och förtroendeingivande. Du är lyhörd och pragmatisk, du kan ställa krav utan att vara paragrafryttare och har förmågan att skapa förtroende och driva förändring tillsammans med chefer och medarbetare. Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att bygga upp processer och rutiner.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, arbetar obehindrat i digitala system och har B-körkort.
Sök tjänsten idag!
I den här rekryteringen samarbetar Mölndals stad med Jefferson Wells. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Svedberg på maria.svedberg@jeffersonwells.se
eller telefon 079-076 37 49 alt rekryteringskonsult Anna Edemyr på anna.edemyr@jeffersonwells.se
eller telefon 072-730 52 46.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 13 oktober.
Vill du vara med och bygga framtidens arbetsmiljöarbete i Mölndals stad?
Då ser vi fram emot din ansökan! Ersättning
