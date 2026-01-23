Arbetsmarknadskonsulent till arbetsmarknadsområde 1
Göteborgs kommun / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-01-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Arbetsmarknadsavdelningen har två arbetsmarknadsområden som omfattar fyra Kompetenscenter i Göteborg med det gemensamma målet att stötta arbetssökande till jobb eller studier.
Vi söker nu en arbetsmarknadskonsulent till vårt kontor i Gamlestan, Kompetenscenter Öster.
Uppdragen kommer från socialtjänsten med syftet att rusta individen för att bli självförsörjande genom arbete eller studier. Deltagarna får stöd, både individuellt och i grupp, genom motiverande och coachande samtal, studie- och yrkesvägledning, praktik, rustande insatser, jobbsökaraktiviteter och kompetenshöjande insatser.
Som arbetsmarknadskonsulent på våra kompetenscenter ingår du i ett team av cirka 15 kollegor som består av arbetsmarknadskonsulenter, jobbmäklare, arbetsförmedlare och yrkes- och studievägledare samt arbetsterapeut. På varje kontor finns en samordnare som i nära samarbete med enhetschefen leder och metodhandleder i det dagliga arbetet.
I det dagliga arbetet stöttar och motiverar du deltagaren både individuellt och i grupp för att de skall kunna nå sina mål. Du arbetar i nära samverkan med Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, våra upphandlade insatser samt arbetsgivare. Du initierar samt genomför flerpartssamtal när det behövs.
Du säkerställer att deltagaren erbjuds insatser som behövs och leder till relevanta stegförflyttningar för den enskilde. Du ser till att individuella genomförandeplaner upprättas och säkerställer att dessa kontinuerligt följs upp och utvecklas för att på bästa sätt kunna bidra till effektiv matchning. Du återkopplar till Socialtjänsten och dokumenterar i Treserva och i verksamhetssystemet GW Arbetsmarknad. Du är spindeln i nätet och ansvarar för din deltagares resa i riktning möt självförsörjning.
Tjänsten är ett vikariat på ett år. Kvalifikationer
Du ska ha en högskoleexamen om 180 högskolepoäng med beteendevetenskaplig inriktning, exempelvis socionomexamen eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har minst ett års arbetslivserfarenhet av förändringsarbete med personer som har sammansatta behov av stöd för att närma sig självförsörjning samt att du har arbetat med arbetsmarknadsfrågor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av samverkan med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten samt någon vidareutbildning i samtalsmetodik, exempelvis MI. Våra verksamhetssystem är Treserva och GWA och det är meriterande om du kan hantera dessa system.
Som person är du serviceinriktad och har ett professionellt bemötande. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer både med deltagare och samarbetspartners. Du tror på människans egen förmåga och är bra på att motivera och skapa arbetsallians. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och skapar utrymme för dialog. Du är tydlig, uthållig och är öppen för nya lösningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaperÖvrig information
Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår sida på LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/arbetsmarknad-och-vuxenutbildning-gÃƒƒÃ‚ƒÃƒ‚Ã‚ƒÃƒƒÃ‚‚Ãƒ‚Ã‚ƒÃƒƒÃ‚ƒÃƒ‚Ã‚‚ÃƒƒÃ‚‚Ãƒ‚Ã‚ƒÃƒƒÃ‚ƒÃƒ‚Ã‚ƒÃƒƒÃ‚‚Ãƒ‚Ã‚‚ÃƒƒÃ‚ƒÃƒ‚Ã‚‚ÃƒƒÃ‚‚Ãƒ‚Ã‚¶teborgs-stad/
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om oss
I Göteborg ska alla kunna växa. Fritt och självständigt. Det kräver att fler får kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Och därigenom jobb, en egen försörjning och möjlighet att bidra till samhället. Oavsett hur resan dit ser ut, ska alla få plats i vår stad. Därför finns förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vi ser varje människas potential och öppnar vägar framåt. Genom att samordna Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser och säkerställa den kommunala vuxenutbildningen sätter vi riktning och är ett nav för samarbete. Tillsammans med engagerade entreprenörer, akademin, internationella företag, civilsamhället och andra delar av staden jobbar vi med samlad kraft mot gemensamma mål. Så stärker vi människor och en av Sveriges största arbetsmarknader. Vi öppnar möjligheter, varje dag.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad! Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/316". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Kontakt
Gun Rosvall gun.rosvall@arbvux.goteborg.se 031-3683015 Jobbnummer
9702295