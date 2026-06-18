Arbetsmarknadscoach
Gislaveds kommun / Personaltjänstemannajobb / Gislaved Visa alla personaltjänstemannajobb i Gislaved
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Avdelningen för arbete och utbildning är en del av Kommunstyrelseförvaltningen med uppdrag har kompetenshöja våra kommuninvånare samt möjliggöra egenförsörjning. Inom avdelningen bedrivs vårt Campus (kommunens vuxenutbildning) och enheten för ekonomiskt bistånd. Vi arbetar även inom avdelningen med arbetsmarknadsinsatser som arbetsmarknadscoacherna ansvarar för.
Uppdraget som tjänsten avser är ett finansierat uppdrag av FINSAM (Finnvedens samordningsförbund) som arbetsmarknadscoach i samverkansteamet. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning om fortsatt finansiering sker. Dina arbetsuppgifter
Som en del i i samverkansteamet arbetar du med personer i behov av samordnade och parallella arbetsrehabiliterande insatser. Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där olika myndigheters kompetenser samlas kring individen för att skapa en effektiv, sammanhållen och individanpassad väg mot arbete eller studier. Genom ett nära stöd, effektiv samverkan och individanpassat förhållningssätt arbetar du för att få dina deltagare att närma sig arbete eller studier, snabbare komma i aktivitet och arbetsrehabiliterande insatser samtidigt som man minimerar behovet av offentlig försörjning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning för yrket. Du ser samverkan och samskapande som en förutsättning för att stötta deltagare och du tar ansvar för att bidra med din kunskap och kompetens. Du är en person som kan arbeta självständigt och kan driva dina egna ärenden framåt genom att planera insatser och följa upp dem med olika aktörer. Som en del av teamet är du prestigelös och har förmåga att se hela teamet som en del av deltagarens väg framåt, samt följer gällande arbetssätt, metoder och strukturer. Meriterande för uppdraget är om du har en övergripande förståelse för samverkan med andra externa parter och har kunskap av att arbeta i samverkan med myndigheter, region och kommun. Det är även meriterande om du tidigare arbetat med SE-metoden.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan! Rekrytering kan komma att påbörjas under tiden som annonsering sker.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds Kommun
(org.nr 212000-0514), http://www.gislaved.se
Gislaveds kommun (visa karta
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332 30 GISLAVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelning för Arbete och utbildning stab Kontakt
Therese Larsson therese.larsson@gislaved.se 0371-82978 Jobbnummer
9969181