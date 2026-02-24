Arbetsledare, Willys Hemma Nora Prästgatan
Willy:s AB / Chefsjobb / Nora Visa alla chefsjobb i Nora
2026-02-24
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Willy:s AB i Nora
, Lindesberg
, Örebro
, Karlskoga
, Nacka
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Och det är härligt! Vi anställer inte människor efter en viss mall utan efter vem du är. För oss är driv och personlighet viktigare än erfarenhet och bakgrund. Det går bra för oss, och vi växer så det knakar. Nu söker vi fler glada medarbetare med rätt inställning och vilja att utvecklas!
Om jobbet
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning tillämpas.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger.
Krav: Gymnasial utbildning, goda kunskaper i svenska (tal och skrift). Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med hänvisning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2023:2 kapitel 8 och bilaga 2, anställer vi inte personer under 18 år beroende på arbetsuppgifternas art. Det är meriterande med tidigare erfarenhet från ledarroller.
Som arbetsledare på Willys Hemma har du en mycket viktig del i butikens och butiklagets utveckling, och i arbetet för att erbjuda våra kunder bra och hållbar mat till riktigt bra priser!
Här kommer lite mer om tjänsten:
Du är en del i butikens ledningsgrupp och har, tillsammans med butikschefen, ett övergripande ansvar för butiken. Självklart deltar du också i det dagliga operativa butiksarbetet - du kan räkna med att få många steg på stegräknaren!
Du arbetar målinriktat för att utveckla butikens försäljning, lönsamhet och övriga viktiga nyckeltal. Du bidrar också i arbetet med att ta fram och följa upp butikens affärsplan.
Du arbetsleder medarbetare i butiksteamet och bidrar till att dina kollegor utvecklas och presterar utifrån sin fulla potential.
Du är en förebild i arbetet för att välkomna alla våra kunder och möta dem med kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende.
Du har totalansvaret för butiken när butikschefen inte är närvarande. Publiceringsdatum2026-02-24Om företaget
Det är inte alla som passar att jobba hos oss. Men många tycker att det är kul! För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Hos oss får du jobba ihop med ett helt team av sköna personligheter med olika bakgrunder, kunskaper och perspektiv.
Lite mer om oss kommer här:
Du kommer att erbjudas många sätt att växa och utvecklas i din yrkesroll. Att vara arbetsledare på Willys Hemma är ett väldigt bra sätt att skaffa dig erfarenheter som gör att du kan axla ledarroller inom Willys Hemma och Willys. Majoriteten av våra team- och butikschefer rekryteras internt.
Willys är ett av branschens mest framgångsrika företag och vi fortsätter att växa. Och eftersom vi växer, kan du också göra det - inom ditt egna ansvarsområde eller andra, i butik, på lager eller på kontor.
Willys är dessutom en del av Axfood-familjen, en koncern med en mängd olika företag och verksamheter, med många olika karriärvägar och möjligheter till utveckling. Genom Axfoodakademien kan vi erbjuda våra anställda en rad olika utbildningar.
Om dig
Du gillar mat, människor och försäljning lika mycket som vi! För oss spelar det ingen roll om du är vegan eller köttfantast, äter tacos en fredag eller en tisdag. Det fina med dig är att du är du. Och det är just det vi letar efter.
Du drivs av att inspirera och engagera dina kollegor, och du är bra på att skapa ett positivt arbetsklimat.
Du trivs i resultatorienterade miljöer där tempot är högt, du har ett starkt eget driv och en god problemlösningsförmåga.
Du har goda kunskaper kring butiksdrift och är bra på att samarbeta. Hos oss jobbar vi tillsammans som ett lag!
Du gillar utmaningar och ser möjligheter istället för svårigheter i en vardag som ofta bjuder på varierande förutsättningar och oförutsedda händelser.
Du gillar människor, sätter kundens behov först och är bra på att få med dig folk - såväl kunder som medarbetare.
Du är bra på att kommunicera och ge feedback.
Det är en fördel om du har tidigare erfarenheter från ledarroller i ett serviceyrke.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Hanna Actins, hanna.actins@willyshemma.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-03-10. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willy:S AB
(org.nr 556163-2232)
Prästgatan 12 (visa karta
)
713 31 NORA Arbetsplats
Willys Hemma Nora Prästgatan Jobbnummer
9761415