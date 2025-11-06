Arbetsledare till Securitas Landvetter
2025-11-06
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar. Tillsammans hjälps vi åt att bygga högpresterande och engagerade team genom mångfald och inkludering. Som en nyckelperson hos oss har du möjligheten att skapa en balanserad och positiv kultur där medarbetarna får ta plats och coachas till att prestera på toppen av sin förmåga.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Publiceringsdatum2025-11-06Beskrivning av jobbet
Vi har tillsammans utvecklat en stark och hållbar kultur där vi tar ansvar, stöttar varandra och lever våra värderingar i det dagliga arbetet. Det är något vi är stolta över - och som vi hela tiden vill fortsätta bygga vidare på.
Nu söker vi en arbetsledare som vill vara en del av den här positiva rörelsen, bidra till gemenskap och kvalitet - och som vill göra skillnad både för människor och för verksamheten.
På Landvetterkontoret jobbar arbetsledaren tillsammans med övrig drift och produktion. Som arbetsledare har du en central roll i den dagliga driften, där du tillsammans med gruppledarna driver och samordnar arbetet ute på fältet. Du stöttar och vägleder personalen i vardagen, coachar vid behov och skapar förutsättningar för att teamen ska lyckas i sina uppdrag.
Du är också en viktig kontaktperson för våra kunder - du bygger relationer, följer upp leveranser och ser till att vi håller hög kvalitet i allt vi gör. Det här är en utvecklande roll med stort ansvar och stor möjlighet att göra skillnad - både för våra kunder och för kollegorna i ditt team.
Dina ansvarsområden
Planera och leda det dagliga arbetet inom driftområdet
Säkerställa kvalitet och följa upp operativ verksamhet
Utveckla och stötta dina medarbetare i deras yrkesroll
Delta i bemanningsoptimering
Bygga relationer och hantera dialog med både nya och befintliga kunder
Arbeta utifrån delegerade arbetsmiljöuppgifter för ansvarsområdet
Agera som ansvarig när driftchef inte är på plats
Du är den som ser helheten och får detaljerna att fungera. Hos oss får du möjlighet att påverka, ta ansvar och utveckla både dig själv och andra. Din insats bidrar inte bara till en bättre arbetsmiljö - utan också till samhällsnytta.
Kravspecifikation
Vi söker dig som
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Är trygg i ditt ledarskap och har tidigare erfarenhet av ledande befattning
Har erfarenhet av kunddialoger och att bygga goda relationer
Är van vid att arbeta i datormiljö med Office-programmen
Meriterande om du även har
Vapenbärande Skyddsvakts utbildning
Utbildning av skjutvapen
Tidigare arbetat med personalansvar
Utbildning inom ledarskap, gruppledning.
Tidigare arbetat i en 24/7-verksamhet
Du är en drivande och lösningsorienterad person med ett genuint intresse för människor och utveckling. Du har ett starkt säkerhetsfokus, möter vardagen med ett positivt synsätt och har förmågan att se möjligheter även i utmanande situationer.
Att bygga relationer och skapa förtroende faller sig naturligt för dig, och du har en tydlig vilja att bidra till att laget fungerar - både när allt flyter och när det blåser lite mer.
Du har tidigare arbetat med personalfrågor och är trygg i att hantera olika typer av situationer. Du står upp för dina åsikter på ett respektfullt sätt, även när åsikterna går isär, och har erfarenhet av att planera arbete och lägga scheman för team du ansvarat för. Vi ser också att du har B-körkort samt god kännedom om det geografiska arbetsområdet som tjänsten innefattar.
Vad vi erbjuder
Vi är ett globalt företag med lokalt hjärta. Här får du möjlighet att påverka ditt närområde, växa och vara en viktig del i att skapa trygghet - för både dina medarbetare och samhället i stort.
Vi tror på balans mellan arbete och privatliv, på kompetensutveckling och på att olika bakgrunder och erfarenheter gör oss starkare. Vi värnar om mångfald och att spegla samhället via våra medarbetare - så för oss spelar det ingen roll vilken ålder, kön eller bakgrund du har. Är du rätt person för uppdraget ser vi fram emot att välkomna dig att bli en del av oss!
Vill du vara med och skapa trygghet, struktur och sammanhållning i en verksamhet som aldrig sover - välkommen att söka!
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen eller rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till: james.price@securitas.se
eller martin.grimmestrand@securitas.se
Tjänsten är som tjänsteman på heltid dag med tillträde enligt överenskommelse, dock senast 12/1-2026 Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Vi jobbar efter 5/2 schema
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 28/11
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
För de flesta roller krävs även B-körkort.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Unionen samt Ledarna.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241)
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Landvetter Kontakt
James Price james.price@securitas.se Jobbnummer
9592120