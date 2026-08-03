Arbetsledare till Sandströms Center
The We Select Company AB / Chefsjobb / Luleå Visa alla chefsjobb i Luleå
2026-08-03
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Redo för nästa steg i fordonsbranschen? Kanske är du skadetekniker eller mekaniker idag – eller arbetsledare som vill vidare i en ny miljö. Hos oss får du en varierad vardag, stark gemenskap och en familjär kultur. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Nu stärker vi upp vår anläggning i Luleå med en till arbetsledare. Du kommer bli en del av ett team om 13 personer som består av platschef, arbetsledare, skadetekniker och mekaniker.
Då du kommer ha hand om hela kedjan från första kundkontakt till fakturering, så kommer du arbeta en hel del administrativt, men självklart också vara en del ute i verkstaden för att följa upp arbeten.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter är:
Planera, leda och fördela arbeten för den dagliga driften
Skapande av arbetsorders och fakturering
Kundkontakt (Dels över telefon, dels ta emot dem på anläggningen)
Reservdelsbeställning
Skadebesiktning
Räkna på kalkyler i Cabas
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet inom verkstad för fordon
Har goda datorkunskaper
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift och grundläggande kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av Cabas. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet som arbetsledare eller skadeberäknare.
Även om din bakgrund är viktig, så utbildar och utvecklar vi alla kollegor och värdesätter personliga egenskaper högt. Som person är du strukturerad och problemlösande. Vi ser att du har ett proaktivt arbetssätt och högt värderar gott samarbete med dina kollegor. Vidare är du kommunikativ och kundorienterad.Om företaget
Vi är ett familjeföretag och en rikstäckande fullservicekedja för yrkestrafiken. Vårt arbete utgår från ett tydligt mål: att minimera kostsamt stillestånd för våra kunder. Genom ett brett tjänsteutbud som utförs av egen kompetent personal tar vi ansvar för hela verkstadsarbetet – från start till färdig leverans, oavsett uppdragets karaktär. Allt sker med fokus på kundens förutsättningar genom flexibilitet och hög kvalité.
Vårt huvudkontor ligger i Spånga och vi har fullserviceanläggningar på åtta platser runtom i Sverige. Vi är ca 110 anställda i koncernen och har en omsättning på 200 miljoner.
Vi värnar om våra medarbetare, arbetsmiljön och kompetensnivån för att på så sätt säkra vår fortsatta expansion och kunna erbjuda våra medarbetare bra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.
Denna rekrytering hanteras av oss på Sandströms Center och alla eventuella frågor om tjänsten besvaras av oss på jobbansokan@sandstromscenter.se
Urval sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.sandstromscenter.se/
Ektjärnsvägen 7 (visa karta
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973 45 LULEÅ Arbetsplats
Sandströms Center Luleå Jobbnummer
10020365