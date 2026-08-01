Arbetsledare restaurang
Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Servitörsjobb / Sandviken Visa alla servitörsjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som arbetsledare för våra restauranger ingår du i en restauranggrupp, bestående av fler arbetsledare och köksmästare, som tillsammans driver restaurangerna och bidrar med utvecklingsförslag. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat schemahantering, bemanning, arbetsledning och coachning av serveringspersonal. Du jobbar i drift med service ut mot gäst. Du ska även följa riktlinjer och arbetsrutiner i linje med budget och utveckla arbetet runt detta.
Utöver ovanstående erbjuder du god service till alla våra gäster och ser till att vi har snygga och välkomnande restauranger. Tjänsten innefattar arbete både dag- och kvällstid, beroende på var behovet finns. Läs mer om våra restauranger här.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Du gillar att coacha och inspirera dina medarbetare och delar gärna med dig av din erfarenhet. Vi ser att du tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du behöver minst 3 års erfarenhet från restaurang.
Du har erfarenhet av ledarskap.
Du är bekväm med engelska och svenska språket i både tal och skrift.
Du har körkort och tillgång till bil.
Ansök
Detta är en säsongsanställning från oktober/november till april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef Jonas, jonas.antesten@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7910919-2126681". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017846