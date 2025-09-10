Arbetsledare projektledare
2025-09-10
Jek Gruppen i Norrbotten AB söker ,Arbetsledare och Platschef till vårt växande byggteam i Boden.
Hos oss får du vara med och bygga framtiden tillsammans med ett engagerat och professionellt team.
Vi är ett stabilt och expansivt företag som sätter fokus på kvalitet, arbetsglädje och långsiktiga kundrelationer. Våra projekt sträcker sig från mindre serviceuppdrag till större entreprenader med offentliga beställare.
Roller vi söker
Arbetsledare
Tidigare erfarenhet av att leda team inom bygg
God planerings- och kommunikationsförmåga
Kunskap om arbetsmiljö och säkerhet
Platschef
Flera års erfarenhet av att driva byggprojekt från start till mål
Ekonomiskt ansvar (budget, tidplan)
Strukturerat ledarskap och kundfokus
B-körkort
Svenska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: Johan@jekgruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jek Gruppen i Norrbotten AB
961 43 BODEN Kontakt
Johan Samuelsson Johan@jekgruppen.se 0722248542 Jobbnummer
9501909