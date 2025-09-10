Arbetsledare projektledare

Jek Gruppen i Norrbotten AB / Byggjobb / Boden
2025-09-10


Visa alla byggjobb i Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå, Kalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jek Gruppen i Norrbotten AB i Boden

Jek Gruppen i Norrbotten AB söker ,Arbetsledare och Platschef till vårt växande byggteam i Boden.
Hos oss får du vara med och bygga framtiden tillsammans med ett engagerat och professionellt team.

Vi är ett stabilt och expansivt företag som sätter fokus på kvalitet, arbetsglädje och långsiktiga kundrelationer. Våra projekt sträcker sig från mindre serviceuppdrag till större entreprenader med offentliga beställare.
Roller vi söker

Arbetsledare
Tidigare erfarenhet av att leda team inom bygg
God planerings- och kommunikationsförmåga
Kunskap om arbetsmiljö och säkerhet

Platschef
Flera års erfarenhet av att driva byggprojekt från start till mål
Ekonomiskt ansvar (budget, tidplan)
Strukturerat ledarskap och kundfokus

B-körkort
Svenska i tal och skrift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: Johan@jekgruppen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jek Gruppen i Norrbotten AB (org.nr 556796-1684)
Svedjevägen 5 (visa karta)
961 43  BODEN

Kontakt
Johan Samuelsson
Johan@jekgruppen.se
0722248542

Jobbnummer
9501909

Prenumerera på jobb från Jek Gruppen i Norrbotten AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jek Gruppen i Norrbotten AB: