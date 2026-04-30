Arbetsledare med uppdrag som platskoordinator
Linköpings kommun / Kulturjobb / Linköping
2026-04-30
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi stärker möjligheterna för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd, att bli självförsörjande och självständiga. Vi bidrar också med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringsliv.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
Nu söker vi tre arbetsledare med uppdraget som platskoordinator till enheten Produktion. Som arbetsledare/platskoordinator har du ett meningsfullt och varierat uppdrag där ditt huvudsakliga fokus är att motivera deltagare i arbetsmarknadsinsatser till utveckling mot egen försörjning genom arbete eller studier. Du kommer aktivt arbeta för att öka genomströmningen på våra interna platser genom ett nära samarbete med arbetsmarknadskoordinatorer, arbetsledare, yrkeshandledare samt Startpunkt. Du tillsammans med arbetsledare är den som välkomnar och introducerar anvisade deltagare till insatsen, och du förväntas delta i det praktiska arbetet när behov uppstår.
I din roll fungerar du som ett viktigt stöd för både arbetsledare och yrkeshandledare, där du bidrar i framtagandet av teoretiska och praktiska underlag för kompetenshöjande aktiviteter med deltagarna. Du har även ett administrativt ansvar som innefattar stöd vid närvarorapportering och dokumentation i form av daganteckningar i systemet Lifecare.
Utifrån BIP-skattningar samarbetar du med arbetsledare, yrkeshandledare och andra professioner inom förvaltningen kring deltagarnas individuella planering och utveckling. Du kan även vara ett stöd i vardagen för arbetsledaren i arbetet med OSA.
Beroende på verksamhetens behov och din specifika kompetens kan uppdraget även innefatta samverkan med arbetsgivarkoordinator/arbetsmarknadskoordinator för att förbereda och genomföra praktikplaceringar på externa arbetsplatser. Detta innebär att du introducerar både deltagare och praktikhandledare samt följer upp praktiken för att säkerställa goda resultat.
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har ca 350 medarbetare på avdelningen arbetsliv och försörjning (ALF) och avdelningen arbetsmarknadsinsatser (AMI). Vi stärker möjligheterna för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd, att bli självförsörjande och självständiga. Vårt huvuduppdrag är att arbeta med utveckling av deltagare/medarbetare som är i en arbetsmarknadsinsats. Det slutliga målet för dem är att gå vidare mot studier och/eller arbete med eller utan stöd på den ordinarie arbetsmarknaden. Denna tjänst tillhör Avdelning Arbetsmarknadsinsatser och enhet Produktion.
På enheten Produktion arbetar arbetsledare och yrkeshandledare. Enheten Produktions uppdrag är att tillhandahålla platser inom Snickeri, Tryckservice, Intro, Kompetenskedja Vård/Omsorg, Förvaltningsservice och Möbelservice. Medarbetare på enheten samverkar främst med arbetsmarknadskonsulenter, socialsekreterare och arbetsgivarenheten.
Arbetsplatsen ligger på Dvärggatan 4 i Tornby och arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag, flextidsavtal tillämpas.
Du som söker behöver ha en godkänd gymnasieutbildning, har du en pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten ser vi det som meriterande. Vi ställer krav på att du har erfarenhet och branschkunskap gällande produktion. Har du erfarenhet av att arbetsleda/handleda personer i behov av extra stöd samt har erfarenhet av pedagogiskt arbete ser vi det som meriterande.
En del av arbetet innebär att dokumentera andras progression vilket vi ser som meriterande om du har tidigare erfarenhet av. Även erfarenhet av att ha arbetat med individer som står utanför arbetsmarknaden ser vi som meriterande.
Då tjänsten innebär dokumentation samt interna och externa kontakter ställer vi krav på att du har goda svenska kunskaper i tal och i skrift. Arbetet innebär att ta sig mellan olika platser vilket gör att vi ställer krav på att du har B-körkort. Har du datorvana och kunskap i att hantera digitala verksamhetssystem ser vi det som meriterande. Har du kunskap om BIP och VTA så ser vi även det som meriterande.
För att trivas i uppdraget som platskoordinator behöver du vara initiativtagande och relationsskapande då du är delaktig i att driva arbetet framåt samt att skapa och hålla goda relationer med både interna och externa kontakter. Vi ser att du som söker har en förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt kan tänka om och se möjligheter i förändringar. Du behöver ha en förmåga att se till helheten och agera för verksamhetens bästa i beslut. Vidare ser vi att du i ditt arbete präglas av ett mål- och resultat tänk när du planerar, prioriterar och agerar. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt.
I denna rekrytering använder vi tester som en del av vår bedömning, testerna ger oss information om personlighet och problemlösningsförmåga.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 17084
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
582 73 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Matilda Remle matilda.remle@linkoping.se 013-26 36 05
