Arbetsledare, lokalvård Stockholm
Servcrew AB / Städarjobb / Solna Visa alla städarjobb i Solna
2026-06-23
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Är du redo för att ta nästa steg i din karriär?
Tycker du om att jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, inte är rädd för nya utmaningar och vill växa i din roll samtidigt som du bidrar till vår utveckling. Då kanske du ska se hit!
Vi söker nu en driven, serviceinriktad och engagerade arbetsledare till några av våra pågående uppdrag i Stockholm. I denna roll får du en central position där du bidrar till kvalitetssäkring genom att säkerställa städning av högsta standard. Du hjälper till att skapa en trygg och ren arbetsmiljö för våra kunder. Något dom visar tydlig uppskattning på.
Vad du kommer att jobba med:
• Planering och fördelning av arbetsuppgifter inom teamet
• Följa upp den dagliga leveransen och säkerställande hög kvalitet på utfört arbete
• Introduktion och utbildning av befintlig och ny personal
• Uppföljning och rapportering av arbetet
• Utföra kvalitetskontroller och hantering av eventuella klagomål tillsammans med teamet
• Bygga och upprätthålla goda relationer med kund, beställare och kollegor
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
• Utbildning inom ledarskap
• Minst 2 års erfarenhet som ledare inom lokalvård
• Vana av att arbeta i administrativa system och god PC-kunskap
• Pryl, SRY eller likvärdig utbildning
• Ett starkt kund- och verksamhetsfokus
• Driv och målmedvetenhet samt förmåga att utveckla både medarbetare och verksamhet
• Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Meriterande är Skylift-kort, kunskaper inom storstädning-golvvård-fönsterputsning, Tengella eller liknande arbetsplattform
Om tjänsten
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tveka inte att skicka in din ansökan då vi håller pågående intervjuer löpande.
Vad vi erbjuder
Utöver en spännande tjänst och härliga kollegor erbjuder vi dig bland annat:
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@servcrew.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Servcrew AB
(org.nr 559220-1742)
170 62 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9975785