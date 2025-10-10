Arbetsledare för personliga assistenter
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-10-10
Jag söker en engagerad och trygg arbetsledare - är det du?
Vill du leda ett team som gör verklig skillnad varje dag? Jag söker en trygg och erfaren arbetsledare som vill vara med och utveckla min assistansgrupp. Du får en nyckelroll där du både leder och inspirerar mina assistenter och samtidigt ser till att jag får en trygg, kvalitativ och varm assistans i min vardag.
Om tjänsten: Som arbetsledare hos mig är du navet i min assistans. Du planerar och organiserar det dagliga arbetet, ser till att bemanningen fungerar och hanterar schemaläggning och vikarier. Du är länken mellan mig, mina assistenter och kontoret, och har ett övergripande ansvar för att assistansen alltid utgår från mina behov och följer gällande lagar och riktlinjer.
Jag söker dig som: Jag tror att du har god erfarenhet av personlig assistans - både praktiskt och i en ledande roll som arbetsledare eller samordnare. Du är trygg i ditt ledarskap och har en god kommunikativ och organisatorisk förmåga.
Jag ser gärna att du:
- Är engagerad, strukturerad och lyhörd
- Har vana av schemaläggning och bemanning (gärna i AiAi)
- Är flexibel och lösningsorienterad
- Trivs i en roll där både människor och planering står i centrum
Meriterande: Det är en fördel om du har erfarenhet av trakeostomi och arbete med barn. Har du undersköterskeutbildning eller motsvarande vårdutbildning är det också meriterande.
Jag erbjuder: Hos mig får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att skapa trygghet och livskvalitet. Du får möjlighet att utveckla både teamet och dig själv i din roll som arbetsledare och vara med och forma en assistans som verkligen gör skillnad.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9550912