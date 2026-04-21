Arbetsledare Entreprenad, maskin & VA
2026-04-21
Vi söker en erfaren och drivande arbetsledare till vår entreprenadavdelning med fokus på maskinarbeten och VA-projekt. Du blir ansvarig för att leda produktionen ute i fält, säkerställa kvalitet och säkerhet samt driva projekt enligt tidplan och budget.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och fördela arbetet på bygg- och anläggningsarbetsplatser (VA, schakt, mark, maskin).
Säkerställa att arbetet följer gällande lagar, föreskrifter och företagets rutiner (Säkerhet, Miljö, Kvalitet).
Resurs- och maskinplanering samt materialbeställningar.
Uppföljning av tidsplaner, kostnader och rapportering till projektledare.
Medarbetaransvar: handledning, arbetsmiljö och kompetensutveckling för lag.
Kontakt med beställare, underentreprenörer och leverantörer.Kvalifikationer
Erfarenhet som arbetsledare/entreprenadingenjör inom mark- och VA-arbeten (minst 3-5 år meriterande).
God kännedom om schakt, ledningsarbeten, återfyllnad, dränering och maskinhantering.
Körkort B; körkort för större maskiner eller truck är meriterande.
Kunskap i arbetsmiljö, BAS-U/P och relevant lagstiftning.
Förmåga att planera, prioritera och fatta beslut samt god kommunikationsförmåga.
Självständig, trygg i ledarrollen och lösningsorienterad.
Vi erbjuder
Ett omväxlande arbete i ett växande företag med stabila projekt.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Möjlighet att utvecklas och påverka arbetsmetoder och projektupplägg.
Moderna maskiner och ett engagerat team.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till jobb@madimaconsult.se
.
Märk din ansökan "Arbetsledare VA/Maskin". Urval sker löpande - skicka din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: jobb@madimaconsult.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Madima Consult AB
(org.nr 556865-6754) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9867706