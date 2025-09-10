Arbetsledare
2025-09-10
Trivs du med att ta ansvar för helheten? Är du en positiv och kundorienterad person med erfarenhet av att leda andra? Vill du, tillsammans med oss på Fidior Bygg, genomföra kvalitativa projekt för våra kunder? Då kan detta vara din nästa utmaning - ansök redan idag!
Arbetsledare, Stockholm
Som arbetsledare på Fidior Bygg är du navet i det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp produktionen så att projektet genomförs enligt uppsatta mål, tidsramar och kvalitetskrav. Vi arbetar i huvudsak med projekt inom vård och sjukhusmiljöer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planering av personal och resurser, arbetsplatsstyrning samt daglig dokumentation
Samordning, materialhantering, egenkontroller och utsättning vid behov
Delegera uppgifter till ledande montör och säkerställa att arbetet fortskrider enligt plan
Kombinera operativt arbete på plats med administrativa uppgifter från kontoret
För att trivas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet som arbetsledare inom byggsektorn
God förståelse för byggprocessen från start till mål
Kunskap inom arbetsmiljö och kvalitetsarbete, gärna enligt BKMA
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är en naturlig ledare med ett starkt affärsdriv och en positiv inställning. Du trivs i mötet med människor, bygger gärna relationer och har alltid kundens bästa i fokus. Du har förmåga att hantera ett högt arbetstempo med flera parallella processer och känner dig trygg i att fatta snabba beslut.
Du erbjuds:
Ett ekonomiskt stabilt bolag med lång erfarenhet i branschen
Ett hjälpsamt och sammansvetsat team där vi stöttar varandra
En öppen och inkluderande arbetsmiljö där idéer och initiativ uppmuntras
Om Fidior Bygg
Fidior Bygg är ett engagerat bygg- och entreprenadbolag med heltäckande service. Vi är specialiserade på byggverksamhet och framför allt hyresgästsanpassning. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter för handel, industri och kontor samt bostäder i Stockholm. Vårt arbetsklimat kännetecknas av samarbete och prestigelöshet, där du tillsammans med engagerade kollegor och samarbetspartners arbetar mot gemensamma mål.
I denna rekrytering samarbetar Fidior Bygg med Jobway rekrytering. Eventuella frågor besvaras av Celina Sundberg, celina.sundberg@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Ersättning
