Arbetsledande stängselmontör
Djurgårdens Stängselmontage AB / Grovarbetarjobb / Eslöv
2026-04-15
Arbetsledande stängselmontör/maskinförare.
Djurgårdens Stängselmontage AB i Eslöv har monterat stängsel till Skånes djur & natur sedan 1986. Vi monterar huvudsakligen stängsel för och emot djur. Våra kunder är Privatpersoner, Företag, Kommuner, Länsstyrelser och Stat. Nu fortsätter vi att expandera och växer ytterligare.
Vi söker Dig som verkligen brinner för, och kan vara stolt över ett väl utfört arbete, du skall känna att du och alla i gruppen kan ha en gemensam yrkesstolthet över ert utförda arbete, som ger en nöjd kund.
Vi söker Dig som bara vill arbeta med händerna, och vi söker Dig som vill arbeta med händerna och har vana av att köra maskiner, och vi söker Dig som vill arbeta med händerna och som vill fungera som arbetsledare för en mindre grupp.
I arbetsuppgifterna ingår allt från att slå ner trästolpar med maskin till manuellt stängselarbete. Även om vi använder de bästa hjälpmedlen så är arbetet fysiskt och tunga lyft förekommer.
Det viktigaste är att Du verkligen trivs att vara ute i naturen och arbeta, året runt, i alla väder. Arbetsuppgifterna är mycket varierande för rätt person. Du behöver inte kunna stängsel från början, detta lär vi dig.
Våra stängsel är byggda med kvalitet och stolthet, så om du inte kan utföra ett arbete med stolthet, och med hög arbetsmoral, då passar du nog inte in i vårt gäng.
Arbetena utförs över hela Skåne, men vi utgår i normalfallet alltid från Djurgården i Eslöv. Totalt är vi ca 8-10 montörer där storleken på grupperna förändras efter storleken på uppdragen. Vi arbetar med 4-dagars vecka med 10 tim/dag. Våra arbetstider är mån-torsdag 06.30-17.15. Ledigt fredag-söndag.
BE- samt motorsågskörkort är meriterande.
Krav på Dig som söker:
Du har arbetat inom praktiska yrken, t.ex. jordbruk, skog eller entreprenad.
Du är bekväm med, och har erfarenhet av att arbeta ute i alla väder.
Du vill alltid leverera med bästa resultat.
I din ansökan beskriver du hur du uppfyller kraven ovan, samt vad du tror är dina bästa egenskaper som kan bidra till företagets fortsatta utveckling. Beskriv också vem du är av ovanstående, är du den som vill leda, eller kan köra maskin, eller om du är den som bara vill göra ett bra jobb med händerna. I ansökan anger du också vilka dina lönekrav är.
Tillträde och lön enl. ö.k. Tjänsterna tillsätts löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: patrik@staket.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stängselmontör".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Djurgårdens Stängselmontage AB
241 93 ESLÖV
För detta jobb krävs körkort.
