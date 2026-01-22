Arbetsledande snickare
Som arbetsledande snickare på Tingsrydsbostäder kommer du att arbeta med projekt samt inre och yttre reparationer inom vårt fastighetsbestånd i hela Tingsryds kommun. Uppgifterna består av ombyggnationer,reparationer, viss nyproduktion kan förekomma samt renovering av lägenheter med mera.
Som person är du flexibel, engagerad och med god förmåga att se möjligheter. Du är serviceinriktad, lojal och trivs med att jobba i nära samarbete med andra. Vi har högt i tak och familjär stämning. Kvalitet och hantverksskicklighet är viktiga ledord för oss och det bör vara något du skattar högt.
B-körkort erfordras. God kunskap i svenska i både tal och skrift är ett krav.
För mer information se: www.tingsrydsbostader.se
Vill du veta mer ring gärna VD Victoria Magnesson 0477-441 80. 070 324 41 80
Välkommen med din ansökan med meritförteckning, referenser och löneanspråk till www.offentligajobb.se
eller stiftelsen Tingsrydsbostäder, Box 140, 362 22 Tingsryd senast 2026-03-29, rekrytering sker löpande.
e-post: tingsrydsbostader@tingsryd.se
Vår arbetsledande snickare kommer att gå i pension till sommaren och nu söker vi hans efterträdare.
Vi söker dig som är utbildad snickare med yrkeserfarenhet. Du har arbetat brett med nyproduktion, ombyggnationer, reparationer, renovering och har förmågan att kunna göra speciallösningar och lösa problem på ett kreativt sätt. Det är meriterande om du har arbetsledarerfarenhet, asbetsutbildning, liftkort, utbildning och erfarenhet av ställningsbyggnad. Ersättning
