Arbetsledande kock - Möckelngymnasiet
2025-09-15
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
På Möckelngymnsiet kommer arbetsgruppen framöver bestå av tre kockar, två måltidsbiträden och en arbetsledare - ett kunnigt team med stort engagemang och mycket erfarenhet. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla både maten och serveringen i vår matsal för att ge våra gäster en så bra måltidsupplevelse som möjligt. Just nu ligger vårt fokus på att höja kvaliteten i serveringen och skapa en ännu mer inbjudande och genomtänkt måltidsmiljö.
Detta är en spännande tjänst för dig som gillar att ha ett omväxlande och fartfyllt arbete där ingen dag är den andra lik. Du kommer också vara en del av kostverksamheten, och inom det område du ingår, kommer du att få arbetsrotera och byta erfarenheter med den som har likvärdig tjänst som dig i ett annat produktionskök.
Vill du vara med och leda samt utveckla ett engagerat köksteam på Möckelngymnasiet? Ta steget - skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bidra med din kompetens, men också motivera och utveckla teamet i det dagliga arbetet och i vår gemensamma utvecklingsresa. Ett av våra mål är att minska användningen av halvfabrikat och laga mer mat från grunden. Som arbetsledande kock arbetar du nära både medarbetare och enhetschef, och du förväntas ta en aktiv roll i att driva uppdraget framåt.
Övriga arbetsuppgifter:
* Operativt arbete som kock i den dagliga produktionen
* Administration av olika slag ex. uppföljningar (ekonomi, utvecklingsarbeten, matlagningsteknik mm)
* Driva utvecklingen och vara vägvisare i det operativa arbetet gällande hela måltiden
* Hantering av sjukanmälningar och vikarier
* Stöd till verksamheten i dagligen uppkomna frågor
* Portionsavstämningar månadsvis
* Driva arbetet med svinnhantering
* Deltagare vid matråd och kostråd
* Planering inför semesterperioder
* Följa upp verksamheten tillsammans med medarbetare och enhetschef för hög kvalité på levererade tjänster och arbetet med nöjda gäster
* Följa matens väg från kök till gästKvalifikationer
Vi söker dig som har god kunskap om uppläggning av mat och utformning av salladsbufféer, och som har erfarenhet av att arbeta med större serveringar. För att passa in och trivas i rollen ser vi att du är:
* Strukturerad - har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du håller ordning både i det dagliga arbetet och i längre processer, och ser till att arbetsgruppen har tydliga ramar och riktlinjer att förhålla sig till.
* Trygg - Du är stabil och har en god självinsikt. Du står stadigt även när tempot är högt eller förändringar sker, och du skapar trygghet för andra genom ett lugnt och professionellt förhållningssätt. Du vågar fatta beslut och är tydlig i din kommunikation.
* Samarbetsorienterad - Trivs med att arbeta tillsammans med andra och har lätt för att bygga goda relationer. Du lyssnar in, kommunicerar öppet och är mån om att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga.
* Lösningsorienterad - Ser möjligheter i stället för hinder och har ett positivt förhållningssätt när utmaningar uppstår. Du bidrar aktivt med idéer och tar initiativ för att hitta praktiska lösningar som fungerar i vardagen.
I övrigt ser vi att du har:
* Restaurangutbildning eller likvärdig utbildning.
* Flera års erfarenhet av att arbeta som kock inom den senaste 10 årsperioden
* Goda kunskaper, i tal och skrift, inom det svenska språket
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
