Arbetskonsultent med ansvar för OSA
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Socialtjänsten och verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd står inför stora förändringar. Vi söker dig som vill vara med och forma den nya socialtjänsten tillsammans med oss!
Vi behöver utveckla våra arbetssätt för att bättre kunna möta de behov vår målgrupp har samt de krav som ny lagstiftning ställer på oss. Vi utökar därför vår enhet. Som medarbetare hos oss behöver du trivas i en roll som kan komma att förändras och utvecklas över tid, och du behöver vilja vara en aktiv del i den utvecklingsprocessen.
Som arbetskonsulent kommer du att tillhöra Enheten för stöd och utveckling, där det också arbetar rehabsamordnare, stöd- och insatssamordnare, FUT-utredare, socialsekreterare med lotsande uppdrag, administrativa assistenter samt enhetschef.
Enheten tillhör område Arbete och försörjning som ingår i avdelningen Individ och familj. Området är indelat i fem enheter, med ca 10-12 medarbetare per enhet.
Vi erbjuder
ett meningsfullt uppdrag för dig som verkligen vill göra skillnad för målgruppen
ett utåtriktat arbete där du är ansvarig för att samverka med olika aktörer och
arbetsgivare
en stabil arbetsgrupp av engagerade kollegor med hög kompetens och stor vilja att stötta varandra
en arbetsplats med hög delaktighet i verksamhetsplanering och uppföljning
att vara del av en verksamhet som uppmuntrar utveckling, nytänkande och
kreativitet
kollegialt lärande och goda utvecklingsmöjligheter
friskvårdsbidrag på 3 000 kronor/år
flextid och möjlighet till semesterväxling
Din roll
Som arbetskonsulent kommer du att ha ett helhetsansvar för stadsdelens individer i Offentligt skyddat arbete (OSA), en arbetsmarknadsinsats för personer med nedsatt arbetsförmåga till följd av psykisk sjukdom, kognitiv funktionsnedsättning och/eller beroende. Du arbetar med individen i centrum och samordnar det stöd och den rehabilitering individen behöver för att kunna gå vidare till ett varaktig anställning på den öppna arbetsmarknaden. Detta görs främst genom att skapa en tydlig planering och ge nära stöd i samverkan med andra parter som finns runt individen, t ex Arbetsförmedlingen, Jobbtorg samt hälso-och sjukvården.
Som ansvarig för OSA ingår bland annat att:
hantera beslutsunderlag och upprätta anställningsavtal
administrera löneunderlag
kartlägga behov, planera anpassningar och samordna parallella stödinsatser
genomföra regelbundna uppföljningssamtal där du tillsammans med individen och ansvarig arbetsledning stämmer av framsteg och mål
dokumentera genomförandet av insatsen.
Som arbetskonsultent kommer du också att ha ett övergripande ansvar för vårt områdes övriga samverkan med Arbetsförmedlingen. Du samordnar förvaltningens uppdrag att tillhandahålla arbetsplatser för stockholmsjobb och arbetsplatsförlagda aktiviteter inom ramen för det kommande aktivitetskravet inom försörjningsstöd.
Du kommer också ha ett nära samarbete med enhetens rehabsamordnare och stöd- och insatssamordnare, för att tillsammans planera och genomföra rehabiliterande insatser och aktiviteter för den målgrupp som står långt från arbetsmarknaden.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete med anpassningar i arbetslivet.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med personer som har nedsatt arbetsförmåga pga funktionsnedsättning, psykisk sjukdom och beroende-/missbruksproblem.
Erfarenhet av dokumentation i arbete hos myndighet.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du känna ett stort engagemang för arbete med människor som har komplexa livssituationer och behov. I mötet med individerna och samverkansparter är du relationsskapande, stabil och professionell. Du gillar att självständigt driva dina uppdrag och samtidigt ha en god samarbetsförmåga med kollegor och samverkansparter. Då vi står inför stora förändringar inom verksamhetsområdet är det viktigt att du är utvecklingsinriktad och tilltalas av att vara delaktig i det förändringsarbete som pågår.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och engagemang för uppdraget. Publiceringsdatum2026-04-24Övrig information
Tjänsten tillsätts förutsatt att erforderliga beslut fattas. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförv. Stöd & utveckling Kontakt
Sabina Nyberg, Vision sabina.nyberg@stockholm.se Jobbnummer
9875654