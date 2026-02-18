Arbetshandledare Daglig Verksamhet (LSS)
Imera AB / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2026-02-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Imera AB i Uppsala
, Heby
eller i hela Sverige
Imera AB söker nu arbetshandledare som timvikarier och sommarvikarier till vår Dagliga verksamhet i Uppsala. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för människor med funktionsvariationer och komplexa stödbehov.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
• Stödja deltagare i deras dagliga verksamhet utifrån individuella mål och genomförandeplaner.
• Skapa struktur, trygghet och delaktighet i verksamheten.
• Handleda deltagare i arbetsliknande och pedagogiska aktiviteter.
• Arbeta med kommunikationsstöd och individanpassade metoder.
• Hantera utmanande situationer med tryggt och lågaffektivt bemötande.
• Dokumentera enligt gällande rutiner.
Om dig:
Vi söker dig som har relevant utbildning, exempelvis inom socialpedagogik, stödassistent/LSS, vård och omsorg eller motsvarande. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt B-körkort (krav).
Det är meriterande om du har erfarenhet från LSS, daglig verksamhet, NPF-området, AKK eller beteendestöd.
Du är trygg, stabil, professionell och har god förmåga att skapa struktur och anpassa ditt bemötande efter individens behov.
Vi erbjuder:
• Introduktion och stöd av erfarna kollegor.
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
• Vikariat vid behov (timlön) enligt LAS.
• Trygga villkor genom kollektivavtal.
Arbetsplats:
• Daglig verksamhet - Uppsala
Arbetstider:
Dagtid måndag-fredag. Viss flexibilitet kan förekomma beroende på verksamhetens behov.Så ansöker du
Skicka din ansökan till: rekrytering@imera.se
Utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret för HVB krävs innan anställning enligt Imeras policy.
Urval sker löpande.
Om Imera AB:
Imera AB bedriver LSS-boenden, daglig verksamhet och personlig assistans i Uppsala med omnejd. Vi arbetar med professionalism, struktur och respekt för individens behov för att skapa högsta möjliga livskvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: rekrytering@imera.se Arbetsgivare Imera AB
(org.nr 556523-3284), http://www.imera.se
Bolandsgatan 15 G2 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Johan Helander Holmberg rekrytering@imera.se Jobbnummer
9750894