Arbetshandledare Daglig verksamhet
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
Homsan är ett familjeägt företag som genomsyras av ett personligt engagemang. Med individens behov och önskningar som grund driver vi dagliga verksamheter för den som omfattats av LSS. Vi är det lilla företaget med det stora hjärtat!
Homsan bedriver ett flertal dagliga verksamheter i Stockholmsområdet. En av dessa är Aston i Kista som vänder sig till personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Aston är en mindre verksamhet med ett strukturerat innehåll. Vi arbetar aktivt med tydliggörande pedagogik som tex bildstöd och alternativ kommunikation. Deltagarna erbjuds aktiviteter inom skapande, musikstunder, läsning, rörelseaktiviteter, utevistelser och social samvaro. Aktiviteterna erbjuds både enskilt och i grupp.
Som arbetshandledare arbetar du mycket med pedagogiskt stöd och alternativ kompletterande kommunikation. Du ska med ditt förhållningssätt skapa en trygg och strukturerad dag för deltagarna och har även nära samverkan med den enskildes nätverk. I rollen ingår stödpersonsansvar och ett lagstadgat krav på löpande dokumentation.
Medarbetargruppen består i dagsläget av 5 arbetshandledare, samordnare och nära ledarskap av verksamhetschef.
Vi söker dig som är lugn och trygg, har en hög ansvarskänsla och som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Som person stimuleras du av utvecklingsarbete, har ett stort intresse för människor och känner dig peppad på att få bidra till vårt viktiga arbete, att skapa en strukturerad, meningsfull och utvecklande vardag för deltagarna.
Aston har en inarbetad och trygg arbetsgrupp med ett nära samarbete. Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Grundutbildning inom vård och omsorg eller pedagogik
Kunskap och erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrum och intellektuell funktionsnedsättning
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik och alternativ kompletterande kommunikation
Erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande
Gärna tidigare erfarenhet av LSS och daglig verksamhet
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
I Homsan får du:
Arbeta i ett familjeägt företag med sunda värderingar
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal genom Almega/vårdföretagarna
Närhet till chef och ledning
Vi söker nu en kollega på 60% (dagtid, måndag-fredag) med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med en provanställning i 6 månader.
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: jobbansokan@homsan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk din ansökan med Aston". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Homsan AB
(org.nr 556787-1818), https://homsan.se
Sorögatan 15 (visa karta
)
164 41 KISTA Arbetsplats
Aston Jobbnummer
9668014