Arbetshandledare Arbetsmarknadsinsatser

2025-10-24
Vi söker nu ytterligare en arbetshandledare till vårt serviceteam.
Serviceteamet är en arbetsmarknadsinsats inom enheten Arbete, sysselsättning och integration. Arbetet utförs utifrån varje individs behov och förutsättningar för att möjliggöra en förflyttning från arbetslöshet/sjukskrivning till arbete eller studier.
Din roll
Som arbetshandledare ska du praktiskt och pedagogiskt handleda deltagaren i olika arbetsuppgifter, i syfte att pröva och utveckla personers arbetsförmåga och färdigheter.
Du samarbetar med enhetens arbetsmarknadskonsulenter, som tillsammans med deltagaren tar fram en individuell handlingsplan. Tillsammans med övriga medarbetare inom enheten kommer du vara med och utveckla verksamheten för att möta deltagarnas behov i framtiden.
Vi arbetar utifrån empowerment/myndiggörandepedagogiskt synsätt.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet från att arbeta med/handleda personer med olika bakgrunder och förutsättningar och som kan ha psykisk och/eller fysisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Du ska vara trygg i att arbeta med människor i olika situationer. Arbetet innebär att du ska kunna arbeta både självständigt och i team, flexibelt och ansvarsfullt. Du ska vara en positiv förebild, intresserad av att arbeta med människors utveckling och ha en förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du behöver ha god planerings- organisations- och samarbetsförmåga.
Meriterande om du har praktisk erfarenhet av exempelvis naturvård, hantverk eller renovering.
Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din framtida arbetsplats
I serviceteamet har deltagarna möjlighet att arbetsträna med olika arbetsuppgifter, exempelvis gräsklippning, snöskottning, demontering, återvinning, textilsortering, snickeri, lokalvård, biltvätt, transporter m.m. Vi har hälsofrämjande aktiviteter såsom gym, simning, gåfotboll och träningspass varje fredag f.m.
Vi är en enhet som gör skillnad för Vara kommuns invånare. Serviceteamet är en del av Enheten arbete, sysselsättning och integration. Förutom olika arbetsmarknadsinsatser verkställer vi kommunens dagliga verksamhet enligt LSS och mottagandet av nyanlända.
Vi samarbetar bl a med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården, Individ och Familjeomsorgen, olika utbildningsanordnare, kommunens HR-avdelning och det lokala näringslivet i Vara kommun.
Vi vill rekrytera mer fördomsfritt och vill att du beskriver dig själv med en motivationstext. Det innebär att du istället för ett personligt brev motiverar varför vi ska anställa dig. Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/276". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Arbete, sysselsättning och integration Kontakt
Maria Joelsson 0512-31366 Jobbnummer
9573570