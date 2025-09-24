Är du vår nya Vaktmästare?
First Camp Sverige AB / Vaktmästarjobb / Luleå Visa alla vaktmästarjobb i Luleå
2025-09-24
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos First Camp Sverige AB i Luleå
, Boden
, Skellefteå
, Lycksele
, Umeå
eller i hela Sverige
First Camp i Luleå är vår nordligaste destination vackert belägen vid Luleälvens strandkant. Här är jobbmiljön på topp i både receptionen, butiken och städet. På destinationen ligger även äventyrsbadet Arcusbadet som lockar många glada gäster och lokalbor till vår arbetsplats. Tillsammans gör vi det enkelt för våra gäster att njuta av sin vistelse.
Vaktmästare till First Camp Arcus Luleå
Vem söker vi?
Vi letar efter en allkonstnär som gillar när arbetsdagarna bjuder på allt från skoter till gräsklippare! Hos oss följer jobbet årstidernas rytm - och det betyder att du får en härlig blandning av både praktiska fix och äventyr.
På vintern kan du räkna med snöiga skoterturer, isfisketurer och kanske lite målning eller snickeri när kylan biter utanför. Här kombineras verktygslådan med äventyren.
På sommaren byter du traktor mot gräsklippare och skoter mot trädgårdshandskar. Då blir det gräsklippning, plantering, reparationer, fix och trix - kort sagt, du ser till att allt rullar på och ser snyggt ut, både för gäster och kollegor.
Du är en händig person som ser lösningar i stället för problem, och du gillar när det händer grejer. Vi tror också att du är en glad prick som sprider energi, bjuder på ett skratt och ser laget framför jaget.
Har du tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel eller vaktmästeri? Toppen! Men minst lika viktigt är att du gillar variation, trivs med att jobba praktiskt och tycker det är kul att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster - året om.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.
Villkor
Det här behöver du:
Flytande svenska samt god engelska. Franska är meriterande.
God datavana
Minst 1 års erfarenhet som vaktmästare/fastighetsskötsel.
B-Körkort
Skoterkörkort
Hjullastarkort är meriterande
Vi söker dig som älskar att ge service - både till gäster och kollegor.
Du är flexibel, lösningsorienterad och håller huvudet kallt även när det är fullt ös.
Samarbeta, snacka och prioritera rätt är din grej, och du sprider energi där du går fram.
Arbetstiderna varierar med tidiga morgnar, kvällar och helger - allt enligt Hotell- och Restaurangfackets kollektivavtal. För dig är det bara en del av charmen i hotell- och restaurangvärlden!
Lönetyp: Fast månadslön
Anställningsvillkor: Heltid, och tillsvidare. Omgående tillsättning av tjänsten
Ansökan
Tjänsten tillsätts så fort vi hittar rätt person - så vänta inte!
Vi genomför intervjuer löpande, och din ansökan kan bli starten på något riktigt fantastiskt.
Så släng i väg din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
För slutkandidater i rekryteringsprocessen kan vi komma att begära in utdrag ur belastningsregistret.
Våra gemensamma värderingar styr vår vardag och hur vi är mot varandra:
We Care: Vi bryr oss om varandra, våra gäster och naturen
We Have Fun: Vi har kul på jobbet och har glimten i ögat både internt och med våra gäster
We Simplify: Vi ska alltid försöka förenkla hur vi jobbar med varann och våra gäster
We Deliver Results: Allt vi gör ska ge resultat för oss, våra ägare och våra gäster
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till nu över 1 000 MSEK ett normalår. Vi är ett stort team med över 2500 medarbetare som brinner för våra gästers upplevelser och som strävar mot att bygga världens ledande campingkedja. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Camp Arcus - Luleå Kontakt
Charlotta Nilsson 000000000 Jobbnummer
9525421