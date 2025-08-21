Är du vår nya Lokalvårdare?
Vi vill bli världens ledande campingkedja genom att fokusera på innovation, hållbarhet och datadrivna gästinsikter.
Därför vill vi att alla våra anställda ska drivas av att skapa mervärde, inte bara för våra gäster men även för varandra. En yrkesgrupp som vi värderar väldigt högt när det kommer till att skapa mervärde och kundnöjdhet är vår städpersonal och här vill vi nu anställa en ny stjärna.Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare på First Camp är du den som säkerställer att vi håller en hög standard och renlighet i våra stugor, servicehus och andra faciliteter. Dina huvudsakliga uppgifter innefattar städ och rengöring men alla våra anställda ska kunna hoppa in och stötta upp även inom andra områden om det behövs, då vi är ett team som jobbar tillsammans för att möta gästernas behov.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som lokalvårdare sedan tidigare och har goda referenser med dig. Om du har genomfört en utbildning inom området ser vi även det som positivt, men det är inget krav.
Vi lägger mycket vikt vid personlig lämplighet i våra rekryteringar och ser att du behöver vara en väldigt noggrann, strukturerad och ordningsam person för att passa in på tjänsten. Att ha arbete som väntar på att hanteras stressar inte dig, utan du trivs med att hela tiden ha mycket att göra och har fokus på att skapa hög gästnöjdhet. Vi ser att du tycker om att bjuda på dig själv och ser teamet framför jaget. Vidare behöver du kunna kommunicera utan svårigheter på svenska eller engelska för att kunna ta emot arbetsinstruktioner och bemöta våra internationella gäster.
Vad erbjuder vi dig?
På First Camp rekryterar vi förmågor och utvecklar dem. Hos oss ska du få möjlighet att växa och lära dig nytt samtidigt som du har riktigt roligt. Våra gemensamma värderingar styr vår vardag och hur vi är mot varandra:
We Care: Vi bryr oss om varandra, våra gäster och naturen
We Have Fun: Vi har kul på jobbet och har glimten i ögat både internt och med våra gäster
We Simplify: Vi ska alltid försöka förenkla hur vi jobbar med varann och våra gäster
We Deliver Results: Allt vi gör ska ge resultat för oss, våra ägare och våra gäster
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du har nära till kollegor när du behöver stöd. Kollegor som gärna bjuder på både erfarenhet och goda skratt. Vi är ett starkt team och vill fortsätta växa med fler teamorienterade kollegor som vill vara med och bygga på vår framgångssaga. Känner du dig träffad?
Villkor & Ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid/heltid och innefattas av kollektivavtal. Arbetstiderna varierar och inkluderar även tidiga morgnar, kvällar och helger. Lönen följer Hotell- och restaurangfackets kollektivavtal. Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! För slutkandidater i rekryteringsprocessen kan vi komma att begära in utdrag ur belastningsregistret.
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till nu över 1 000 MSEK ett normalår. Vi är ett stort team med över 2500 medarbetare som brinner för våra gästers upplevelser och som strävar mot att bygga världens ledande campingkedja. Ersättning
