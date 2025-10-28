Är du vår nya lärare för åk 5-7?
Gluntens Montessoriskola AB / Grundskollärarjobb / Uppsala
2025-10-28
Vi söker en lärare i NO och Teknik på 70%
Vi söker en lärare i NO och Teknik på 70%
Vi söker dig som är utbildad lärare i NO och Teknik och som vill arbeta med våra elever i åk 5-7. Har du montessoriutbildning eller arbetat med montessoripedagogiken ser vi det som ett plus. Det är även meriterande om du har arbetat med elever med NPF och inkluderande pedagogik samt om du har arbetat i en mångkulturell miljö då vi värdesätter inkludering och mångfald.
Du är trygg i din lärar- och vuxenroll och har förmågan att möta varje elev individuellt. Vi värdesätter en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samtidigt som du är duktig på att bygga och bibehålla relationer med elever, kollegor och föräldrar.
Tjänsten är en visstidsanställning vårterminen 2026.
Din ansökan ska innehålla ditt CV, ett personligt brev och en kopia på din lärarlegitimation.
God svenska i tal och skrift är ett krav.
Tillträde 7 januari 2026
Månadslön enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Då urval och intervjuer sker löpande kan tjänsterna komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag 2025-11-20
Gluntens Montessoriskola är en fristående skola i Uppsala. Vi har ca 80 medarbetare och ca 600 barn/elever (inklusive barn i förskolan). Barnen kan börja i förskolan som ettåringar och vara kvar i vår skola till och med årskurs 9. Vi har motiverade elever och engagerade föräldrar. Glunten är en arbetsplats med många engagerade, flexibla och kompetenta medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: ansokan@glunten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare 5-7". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gluntens Montessoriskola AB
(org.nr 559265-9667)
Ekeby Bruk 10 A (visa karta
)
752 63 UPPSALA Kontakt
Rektor
Mikaela Mosca rektor@glunten.se Jobbnummer
9578476