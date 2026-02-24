Är du vår nya fastighetsskötare?
2026-02-24
Vill du ha ett varierande och självständigt arbete där du både arbetar praktiskt och är en viktig del av en trygg miljö för andra människor?
Nu söker vi en fastighetsskötare på 100 % med start så snart som möjligt till våra fastigheter i Schedevi utanför Rimforsa.

Om tjänsten
Du ansvarar för både yttre och inre skötsel av våra fastigheter. Arbetet planeras och leds tillsammans med fastighetsansvarig och innebär ett nära samarbete med kollegor i verksamheten.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Sedvanliga vaktmästaruppgifter inom- och utomhus
Löpande underhåll och reparationer
Tillsyn och kontroll av vatten, värme, reningsverk och liknande anläggningar
Praktiskt arbete för att skapa en trygg, trivsam och välfungerande miljö
Vem är du?
För oss är det mycket viktigt att du:
Har god samarbetsförmåga
Har ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot våra klienter på området
Förstår vikten av att bidra till en trygg och stabil miljö
Vi ser gärna att du har erfarenhet av fastighetsskötsel och/eller relevant utbildning. Hantverksutbildning är meriterande.
Tjänsten kräver B-körkort.
Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och ser vad som behöver göras. Samtidigt är du lyhörd och har lätt för att möta människor på ett respektfullt sätt.
Anställningsvillkor
Heltid 100 %
Tillsvidareanställning
Tillträde enligt överenskommelse, gärna snarast
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning

Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Arbetsgivare Schedevi Psykiatri AB
Schedevi Öst Kontakt
