Är du vår nya C# utvecklare?

Vill du jobba i ett tight team?
Vi söker dig som delar vår passion för utveckling, kundnytta och att ha roligt på jobbet!

Vi växer och söker nu fler utvecklare.
Hos InfoTrader blir du del av ett härligt gäng i en tjänst där både utveckling, innovation och kunden står i fokus.
Urvalet sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med systemutveckling, -design och -arkitektur av både befintliga och nya tjänster. Arbetet sker både självständigt och som en del av utvecklarteamet.

Vi söker!
Utvecklare inom C#
Vi söker dig som har kompetens inom programmering, datavetenskap, systemvetenskap eller liknande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
SQL
UX/UI Design

Som person är du:
Flexibel
Självgående
Problemlösande

Övrig information
Placering: Karlskrona
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid

Rekryteringsprocessen hanteras av InfoTrader.
Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
Ladda upp dina ansökningshandlingar via: https://infotrader.se/karriar/

Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Infotrader i Ronneby AB (org.nr 556583-9585)
Östra Vittusgatan 36 (visa karta)
371 33  KARLSKRONA

Jobbnummer
9539971

