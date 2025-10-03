Är du vår nya C# utvecklare?
2025-10-03
Vill du jobba i ett tight team?
Vi söker dig som delar vår passion för utveckling, kundnytta och att ha roligt på jobbet!
Är du vår nya C# utvecklare?
Vi växer och söker nu fler utvecklare.
Hos InfoTrader blir du del av ett härligt gäng i en tjänst där både utveckling, innovation och kunden står i fokus.
Urvalet sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med systemutveckling, -design och -arkitektur av både befintliga och nya tjänster. Arbetet sker både självständigt och som en del av utvecklarteamet.
Vi söker!
Utvecklare inom C#
Vi söker dig som har kompetens inom programmering, datavetenskap, systemvetenskap eller liknande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
SQL
UX/UI Design
Som person är du:
Flexibel
Självgående
Problemlösande
Övrig information
Placering: Karlskrona
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Rekryteringsprocessen hanteras av InfoTrader.
Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
Ladda upp dina ansökningshandlingar via: https://infotrader.se/karriar/
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Arbetsgivare Infotrader i Ronneby AB
Östra Vittusgatan 36
371 33 KARLSKRONA
