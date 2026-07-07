Är du vår nästa stjärna?
Talktell AB / Säljarjobb / Kristianstad Visa alla säljarjobb i Kristianstad
2026-07-07
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Är du målinriktad, driven och social? Vill du vara en nyckelspelare i ett dynamiskt team? Då kan detta vara möjligheten för dig!Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Du kommer att arbeta i en inspirerande miljö på ett stort öppet kontor.
Tävlingar och incitament är en del av vår kultur - vi älskar att nå våra mål tillsammans!
Du får daglig coachning för att utvecklas och nå dina försäljningsmål.
Vi erbjuder:
Höga provisioner för din prestation.
Härliga kollegor som delar din ambition och passion.
En chans att växa inom företaget och utvecklas i din roll.Kvalifikationer
Du är fokuserad och har en stark drivkraft.
Tidigare erfarenhet av försäljning är ett plus, men din inställning är det viktigaste!
Du trivs i en tävlingsinriktad miljö och älskar att samarbeta.
Är du redo att ta steget? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt fantastiska team!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mail eller hemsida
E-post: rekrytering@talktell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KRISTIANSTAD". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talktell AB
(org.nr 559522-7546), http://www.talktell.se
Björkhemsvägen 15B (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9994981