Är du vår nästa redovisningsekonom?
Academic Work Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Nässjö
2026-02-28
Vår kund, ett mindre tillverkningsbolag inom byggbranschen, söker en junior redovisningsekonom för att säkerställa kvalitet och struktur i den löpande redovisningen. Du får möjlighet att växa i en dynamisk miljö, med stöd från erfarna kollegor som aktivt bygger upp bolagets ekonomistyrning.
OM TJÄNSTEN
Som Redovisningsekonom kommer du att spela en nyckelroll i vår kunds ekonomifunktion, primärt med fokus på den löpande redovisningen och ekonomiadministrationen. Du säkerställer kvalitet och struktur i de dagliga ekonomiska flödena, samt bidrar med enklare uppföljning och stöd till produktionen. I rollen du ett nära utbyte med bolagets ledning, där ni tillsammans driver arbetet med att skapa struktur och utveckla ekonomistyrningen för framtiden.
Uppdraget inleds som ett konsultuppdrag via oss, med ambition att övergå till en anställning hos kund efter en tids samarbete.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-28Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär ett operativt ansvar för den löpande redovisningen och ekonomiadministrationen, med fokus på att upprätthålla hög kvalitet och struktur i företagets ekonomiska processer. I rollen sköter du även fakturering och leverantörsfakturor. Du fungerar som ett stöd till produktionen genom enklare uppföljning av kostnader, framtagande av enklare rapporter i Excel samt assistans i budget- och prognosarbete. Vidare ansvarar du för att säkerställa god datakvalitet mellan Monitor och Fortnox genom att identifiera avvikelser och flagga dessa till ansvarig.
• Löpande bokföring, kontering och periodisering
• Hantering av kund- och leverantörsreskontra samt in- och utbetalningar
• Momsdeklarationer, periodiska sammanställningar och AGI
• Kontoavstämningar och framtagande av underlag till månadsbokslut, revisor och koncernekonomi
VI SÖKER DIG SOM
• Har 1-3 års arbetslivsarfarenhet av redovisningsarbete, löpande bokföring och reskontrahantering
• Har erfarenhet av momsdeklarationer och AGI
• Har erfarenhet av att medverka vid månadsbokslut
• Har mycket goda kunskaper kunskaper i Excel samt erfarenhet av Fortnox eller liknande ekonomisystem
• Är flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från tillverkningsindustrin
• Erfarenhet av systemet Monitor
• Erfarenhet av enklare controlling/uppföljning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117754". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9769300