Är du vår nästa konsult inom Cloud?
2026-01-08
Vi söker dig med djup kunskap inom Microsoft Azure. Letar du efter nästa steg i din karriär där du får använda din expertis för att skapa värde? Då har vi uppdraget för dig! Eccera söker erfarna konsulter med minst fem års erfarenhet inom molnteknologier som vill bidra till att utveckla och optimera våra kunders IT-miljöer.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Som konsult inom Cloud hos Eccera får du en varierad och spännande vardag. Dina uppdrag kan innebära att stötta kunder med att implementera, förvalta och utveckla molnlösningar - eller ta ett helhetsansvar för IT-infrastrukturen med fokus på Microsoft 365 och Azure. Den andra dagen är inte den andra lik, därav kan arbetsuppgifterna variera beroende på vilken av våra kunder du arbetar hos.
Rollen kan bland annat innefatta följande:
Utforma, implementera och förvalta stabila och skalbara molnlösningar i Microsoft Azure
Driva och koordinera övergången från lokala system till molnbaserade plattformar
Säkerställa korrekt och uppdaterad dokumentation av den interna IT-infrastrukturen
Administrera och optimera Azure-miljön, inklusive nätverk, lagring, databaser och övriga molnresurser
Implementera och följa etablerade riktlinjer för molnsäkerhet och bästa praxis
Hantera komplexa supportärenden som eskalerats från andra linjens support
Effektivisera och automatisera processer med verktyg som Azure DevOps bland annatProfil
Du är en kundorienterad individ som med stor nyfikenhet tar din an nya IT-miljöer. Du uppskattar att arbeta proaktivt och tummar inte på noggrannheten. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har minst 5 års erfarenhet inom liknande roller samt talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.Kvalifikationer
Administration, säkerhet och automatisering i Azure
Mycket goda kunskaper av identitetshantering, MFA och åtkomstkontroller genom Entra ID
Arbetat med enhetshantering, applikationsdistribution och compliance i Microsoft Intune
Konfigurerat och automatiserat utrullning i Windows Autopilot
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
