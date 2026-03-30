Är du Stockholms vassaste Onsitetekniker?
2026-03-30
Är du en serviceminded och positiv onsitetekniker som gillar att lösa problem på plats? Vill du arbeta nära användarna och ge riktigt bra support? Då har vi rollen för dig!
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
I rollen som onsitetekniker kommer du att arbeta direkt hos våra kunder i Stockholmsområdet och vara deras trygga kontaktperson för IT-relaterade frågor. Du kommer att hantera allt från felsökning och installation av hårdvara och mjukvara till administration av användarkonton i Active Directory. Arbetet sker främst i Windows-miljö, men det är meriterande om du även har erfarenhet av MacOS. Du kommer att utföra grundläggande nätverksarbete, hantera skrivare och se till att systemen fungerar optimalt. Rollen innebär att du är hands-on, löser problem snabbt och bidrar till en positiv användarupplevelse.Profil
Vi söker dig som brinner för att ge riktigt bra service och som alltid möter användare med ett positivt och professionellt bemötande. Du är lösningsorienterad, tar initiativ och gillar att ta ansvar för att saker fungerar som de ska. Rollen kräver att du är flexibel och trivs med att arbeta i olika miljöer, där du snabbt kan anpassa dig till nya situationer. Du har en pedagogisk förmåga och kan förklara tekniska lösningar på ett enkelt och tydligt sätt. Dessutom är du strukturerad, stresstålig och har lätt för att samarbeta med både användare och kollegor.Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av liknande roll
Kunskap i Active Directory och Windows-miljö
Mycket goda kunskaper i Microsoft 365
Grundläggande nätverkskunskaper
Mycket god kunskap av felsökning kring både mjuk- och hårdvara
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Vana att hantera och felsöka skrivare
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av MacOS
Certifieringar inom IT
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com Jobbnummer
9826496