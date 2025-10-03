Är du redo att forma framtidens kärnkraft?
2025-10-03
Kärnkraften genomgår en spännande global omvandling - med nya reaktortyper, avancerade bränslen och banbrytande teknologier på frammarsch. På Studsvik står vi mitt i denna utveckling och söker nu en eller två passionerade projektledare som vill driva innovativa projekt i branschens framkant och bidra till hållbara energilösngingar.
Vem söker vi? Vi söker dig som är driven, engagerad och problemlösningsorienterad, med passion för teknik och projektledning. Du trivs i en dynamisk, snabbrörlig miljö och ser utmaningar som möjligheter - något du hanterar med hjälp av din tekniska kompetens och analytiska förmåga.
Din förmåga att leda och navigera komplexa projekt i en internationell miljö blir avgörande för din framgång i rollen. Du förväntas kunna arbeta självständigt och samtidigt driva flera projekt parallellt.
Du har minst en masterexamen i kärnteknik (eller motsvarande). En doktorsexamen inom ett relevant område ses som en stark merit.
Du kombinerar god analytisk förmåga och problemlösningsförmåga med förmågan att hantera flera projekt samtidigt.
Arbetsuppgifter: * Leda och driva komplexa, högpåverkande projekt inom kärnteknik. * Samarbeta med internationella partners, branschledare och forskningsinstitutioner. * Driva innovation inom avancerade bränslen, reaktordesigner och kärnsäkerhet. * Säkerställa leverans av högkvalitativa resultat i en dynamisk och snabbföränderlig miljö. Vi erbjuder: * Möjlighet att arbeta med globala och nationella partners i spännande, tekniskt avancerade projekt. * Kontinuerlig kompetensutveckling och tydliga karriärmöjligheter. * En plats i ett stabilt, växande företag där innovation och samarbete står i centrum.
Om Studsvik: Studsvik har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Vi är noterade på NASDAQ Stockholm och är över 500 anställda i 7 länder med kunder världen över. Studsvik bidrag till samhället är att vi, i samråd med våra kunder, uppmuntrar dom till att tänka annorlunda och vi vill stödja dom på vägen mot det långsiktiga målet: att leverera tillförlitlig och mer hållbar energi till världens växande befolkning! Hos oss bidrar varje medarbetares insats till företagets mål och leverans. Vi vill därför erbjuda dig en arbetsplats med hög flexibilitet, goda utvecklingsmöjligheter och mantrat att det ska vara roligt att komma till jobbet! För mer information om Studsvik - besök vår hemsida www.studsvik.com.
Vill du veta mer om jobbet kan du kontakta Avdelningschef Håkan Gustafsson, tfn +46155-22 10 52 eller hakan.gustafsson@studsvik.com
. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen kontaktar du HR-partner Emma Bark, tfn +46155-22 19 04 eller emma.bark@studsvik.com
. Ansökan till tjänsten görs via www.studsvik.com.
Sista ansökningsdag är den 31 Oktober 2025 men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare då rekryteringen pågår löpande, ansök gärna snarast möjligen. Vi har valt våra kommunikationskanaler för rekryteringen och undanber oss samtal från försäljare av relaterade tjänster.
