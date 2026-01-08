Är du Nol- och Himlaskolans nya textilslöjdslärare?
2026-01-08
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Nolskolan är en F-6 skola som ligger centralt i Nol mellan Nödinge och Älvängen med goda kommunikationer.
Skolan har cirka 300 elever och drygt 40 medarbetare. På Nolskolan arbetar vi i tre arbetslag; fritidshem, F-3 och 4-6. Som en del av vårt värdegrundsarbete på Nolskolan, arbetar vi med TURE. TURE är både ett levande arbetssätt och ett gemensamt förhållningssätt som genomsyrar hela dagen, i klassrummet, på rasterna och i fritidshemmet. Det handlar om hur vi bemöter varandra.
För oss betyder TURE:
T står för trygghet U står för unik R står för respekt E står för empati
Himlaskolan ligger i Alafors, med närhet till skog, natur och landsbygd. Skolan är också granne med fyndplatsen för Äskekärrskeppet och Alebacken. Skolan har cirka 200 elever och 20 medarbetare. På Himlaskolan arbetar vi i två arbetslag; F-6 och fritidshem. Himlaskolan är en liten och familjär skola och arbetsplats. Vi arbetar nära våra elever för att skapa en trygg miljö med god studiero. Vi betonar värdet av att vara unik och vikten av att möta alla med respekt och empati. Undervisningen präglas av glädje och engagemang från både elever och personal. Fysisk aktivitet är ett stort inslag i undervisningen och med skogen som granne blir det naturligt att en del av verksamheten förläggs utomhus i naturen. Fritidshemmet har egna stora lokaler där vi kan skapa olika lärmiljöer för eleverna. Just nu är Himlaskolan i en spännande utvecklingsfas. I januari 2025 flyttade vi in i nya moduler. En ny skola planeras och vi flyttar in i den nya skolan hösten 2027. Vill du vara med på vår utvecklingsresa?
Nol- och Himlaskolan ingår i samma skolområde och skolorna har ett tätt samarbete. Skolledningen består av rektor samt två biträdande rektorer som leder de båda skolorna tillsammans. Båda skolorna har ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektorer, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog. Hela teamet träffas regelbundet en eftermiddag i veckan med fokus på främjande och förebyggande arbete.
Du kommer att undervisa i textilslöjd i årskurs 3-6 på både Nol- och Himlaskolan. Om du är intresserad av -och har behörighet i ämnet bild, kan även det bli aktuellt. Som lärare är du ansvarig för det pedagogiska arbetet utifrån grundskolans läroplan. Du kommer att planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten i dina ämnen. I ditt närmsta team samarbetar du med den andra slöjdläraren i trä-och metallslöjd samt de andra lärarna på skolorna.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad grundskollärare som har behörighet i slöjd. Behörighet i båda slöjdarterna är meriterande.
Du har ett stort hjärta och nyfikenhet på eleverna och deras lärande. Din elevsyn är inkluderande och du har förmåga att se hur den enskilde elevens behov liksom gruppens ska tillgodoses. Du är en engagerad pedagog med god samarbetsförmåga och möter varje elev utifrån individuella förutsättningar och drivs av att bygga vidare på elevernas förmågor. Du är en lagspelare och relationsbyggare med goda ledaregenskaper som inspirerar både elever och dina arbetskamrater i vårt gemensamma lärande.
Digitala verktyg är en naturlig del av din undervisning och du vill använda det för att utveckla undervisningen till något nytt och bättre. Alla elever var sin dator och den är en naturlig del av undervisningen. Du ser relationsbyggande som en viktig väg till framgång i skolan och du har en genuin tro på att alla människor kan utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt. Du tror på ett formativt arbetssätt och har höga förväntningar på elevernas förmågor.Övrig information
Vi arbetar mycket tillsammans som ett team och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande så tveka inte att söka!
