Är du Dogmans nya regionschef?
Vi söker nu en erfaren kommunikativ och passionerad ledare som vill vara med oss på vår resa!
Om rollen
Som Regionchef för Dogman AB blir du en viktig spelare för att utveckla och effektivisera arbetet i Region Norr i Sverige. Region Norr omfattar 11 st butiker från Göteborg i väst till Umeå i norr. I din roll är du strategiskt och operativt ansvarig för din region och leder butikschefer i deras dagliga arbete. Du kommer att ha ett övergripande ansvar att leda, motivera, coacha och informera regionens butikschefer i linje med företagets riktlinjer.
Du har ansvar för att driva försäljning och utveckla drift. Följa upp resultat och utveckla rutiner och arbetssätt tillsammans med butikschefer är en del av din vardag. Som en del i AB Dogman blir du också en del i ett Retail team med stark sammanhållning och ambitiösa kollegor som ständigt vill utvecklas och vara med och påverka organisationen.
Som Regionchef är dina främsta arbetsuppgifter att:
Ansvara för din regions resultat, prestation, uppföljning och kravställning gällande budgetmål för försäljning och nyckeltal mot butikschefer.
Du ska säkerställa att kampanjer och säljaktiviteter genomförs optimalt i butiken. Vara en stödfunktion mot butikschefer och skapa förutsättningar för effektiv butiksdrift genom ett coachande ledarskap.
Vi söker dig som
• Har minst 10 års erfarenhet i ledande befattning inom Retail.
• Erfarenhet av butiksdrift, försäljning och resultatanalys
• God ekonomisk förståelse och tidigare budgetansvar
Meriterande för tjänsten är om du har tidigare erfarenheter som Regionchef och /eller utbildning och erfarenhet mot Retail eller liknande område. Du har god förståelse för digitala verktyg och dess förändringsarbete.
För rollen som Regionchef ställs höga krav på att du är initiativtagande och har förmåga att lösa problem när tempot är högt. Du är noggrann och bra på att strukturera. Du trivs med att arbeta fokuserat för att nå resultat och trivs i en roll med mycket ansvar som kräver en stor dos av flexibilitet. I ditt personalansvar för butikschefer krävs att du är kommunikativ, engagerad och empatisk som ledare. Du är mån om att engagera, utveckla och utmana dina ledare.
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Rapportering sker till: Retailchef
Placering: Inom regionen. Tjänsten innefattar resor på veckobasis.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval.
Om Dogman
AB Dogman är idag Nordens ledande aktör inom husdjurs tillbehör och importerar, distribuerar och marknadsför produkter inom husdjurs segmentet samt för häst och ryttare. Vi utvecklar vårt sortiment inom våra varumärken Dogman och Jacson med visionen att skapa det "Bästa valet för bästa vännen".
Dogman finns idag representerat med företag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Spanien. I september 2017 köpte Dogman sina första butiker för att starta en egen butikskedja Dogman & Friends. Idag har vi ca 50 butiker i Sverige, Norge, Finland & Spanien. Under sommaren 2019 lanserade vi e-handel under eget varumärke. 2019 omsatte Dogman-gruppen cirka 400 MSEK. Dogman grundades 1965 och har sedan 2006 ägts av BrA Invest. Vårt team består av cirka 350 personer globalt, varav ca 45 personer arbetar på vårt huvudkontor i Åstorp.Publiceringsdatum2026-01-26Så ansöker du
Är du den vi söker? Då är du varmt välkommen med din ansökan. Du ansöker genom att klicka på "ansök tjänst" och bifoga ditt CV och personliga brev.
Vi arbetar löpande med ansökningarna och urvalet av kandidater för intervju. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Per Eriksson, (Retail Manager) per.eriksson@dogman.se
Välkommen med din ansökan!
