Applikationsspecialist Fältsystem Assemblin El
TNG Group AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2025-10-20
Här får du arbeta verksamhetsnära och utveckla hur Handyman används av elektriker ute i fält varje dag.
I rollen som applikationsspecialist får du en viktig uppgift i att utveckla och förbättra hur digitala fältverktyg används - främst Handyman, men även andra system för planering, ritningar och rapportering. Du arbetar nära verksamheten för att säkerställa att systemen används effektivt och bidrar till smidigare arbetsflöden.Rollen kombinerar teknik, systemstöd och utbildning, och du blir en viktig länk mellan användarna och den fortsatta utvecklingen. Här får du stor frihet att lägga upp arbetet på det sätt som passar bäst, i nära samarbete med kollegor i verksamheten.Det här är en roll för dig som trivs i en praktisk, lösningsorienterad miljö och vill göra konkret skillnad för dem som använder systemen varje dag.Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
I den här rollen hos Assemblin El, får du en självständig och utvecklande vardag i en kultur som uppmuntrar initiativ och där idéer snabbt blir verklighet. Du ser tydligt resultatet av ditt arbete - hur dina insatser förenklar vardagen och bidrar till smartare och mer effektiva arbetssätt för kollegorna i fält.
Du blir en del av en dynamisk miljö där samarbete, engagemang och nyfikenhet är centrala. Här trivs du som gillar att arbeta praktiskt, hitta lösningar och vara med och driva utvecklingen framåt.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
• Ansvara för drift, förvaltning och utveckling av Handyman samt andra digitala verktyg som används i fält
• Introducera, utbilda och stödja både nya och erfarna användare
• Skapa och uppdatera utbildningsmaterial, manualer och annan dokumentation
• Ge praktiskt stöd vid införande av nya funktioner och arbetssätt, både på plats och på distans
• Hantera inkommande frågor, felanmälningar och följa upp ärenden till lösning
• Delta i förbättringsforum och bidra med insikter om hur systemen kan vidareutvecklas
• Säkerställa att digitala ritningar, verktyg och data är tillgängliga för rätt personer i rätt projekt
• Resa till olika kontor och projektplatser för att hålla utbildningar, stötta användare och anpassa system efter lokala behov
Värt att veta
Tjänsten kan utgå från Stockholm eller Örebro, men även annan placering i Mellansverige eller övriga delar av landet är möjlig. Rollen innebär en del resor, särskilt i början när du lär känna verksamheten och användarna.
Du rapporterar till chefen för Verksamhetsutveckling och samarbetar nära IT-supporten, supportteamet och andra nyckelfunktioner i organisationen. Anställningen är på heltid och tillsvidare med en inledande provanställning.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet från installations-, el- eller larmbranschen och god förståelse för hur arbetet ute i fält fungerar. Du har tidigare arbetat i Handyman eller liknande digitala fältstödsverktyg och är van att förklara och visa hur tekniska system fungerar på ett pedagogiskt sätt. Svenska behärskar du flytande i både tal och skrift, och du har B-körkort.
Du är en kommunikativ och relationsskapande person som trivs i mötet med andra. Du är strukturerad och självgående men samarbetar gärna för att nå gemensamma mål. Du tycker om att skapa tydlighet - i både material, rutiner och utbildning - och du motiveras av att se andra lyckas.
Samtidigt är du en praktisk problemlösare med förmåga att snabbt förstå användarnas behov och utmaningar, och hitta lösningar som fungerar i verkligheten.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG IT Digital, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen!
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
