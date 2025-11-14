Application Manager
2025-11-14
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vill du ta en nyckelroll i en av Sveriges mest avancerade industrimiljöer?
Som Application Manager - Applikationsansvarig till Boliden på Rönnskär blir du en drivande kraft i att utveckla och förvalta våra affärskritiska IT-applikationer. Här kombineras teknik i världsklass med hållbarhetsfokus. I rollen som Application Manager får du stort ansvar, frihet och en möjlighet att påverka både strategiskt och operativt!
Välkommen med din ansökan redan idag!
Din roll:
Som Applikationsansvarig leder och samordnar du förvaltningen av våra applikationer med fokus på användbarhet, effektivitet, säkerhet och kontinuerlig utveckling. Du ansvarar för att driva lokal applikationsstyrning i linje med Boliden Rönnskärs policyer och standarder, och ger stöd i implementeringen av vår nya IT-operativa modell.
Dina arbetsuppgifter:
Koordinera och driva applikationsförvaltning - från planering till genomförande.
Proaktivt identifiera förbättringsområden samt hantera supportärenden.
Stödja verksamhetsinitierade projekt med rådgivning, åtkomst och dokumentation.
Bidra till utvecklingen av andra applikationer där beroenden finns.
Leda och stötta changeprocessen enligt ITIL.
Främja automatisering via ITSM-verktyg och säkerställa komplett dokumentation.
Upprätthålla kontakt med interna verksamhetsrepresentanter och externa leverantörer.
Bidra aktivt till IT-säkerhetsarbetet.
Ditt team:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på Rönnskär. Du rapporterar till IT Manager och blir en del av ett litet team där vi tillsammans driver utvecklingen av smartare och mer effektiva Agila metoder och arbetssätt. Här präglas vardagen av samarbete, laganda och ett genuint engagemang - med en gemensam vilja att bidra till utvecklingen.
Ditt bidrag:
Vi ser gärna att du har en relevant högskole- eller universitetsutbildning inom IT, systemvetenskap, datateknik, eller har förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet. Viktigt för rollen är även att du har tidigare erfarenhet av arbete inom IT och med projektledning samt har ett intresse för både teknik och verksamhetsutveckling.
För att lyckas i rollen är du självgående, tar initiativ och har ett starkt driv. Du ser förändring och utveckling som en möjlighet och har en lösningsorienterad inställning med förmåga att se helheten.
Du kommunicerar tydligt, samarbetar väl med olika intressenter och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Din servicekänsla, vilja att lära och förmåga att tänka långsiktigt gör dig till en viktig del av vårt team.
Meriterande:
Grundläggande kunskaper i Windows Server och Microsoft Azur
Erfarenhet av projektledning eller annat ledarskap
Vana att arbeta med Agila metoder och ITIL-processer
Varför arbeta tillsammans med oss:
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Jenny Ejdeholm, jenny.ejdeholm@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Pernilla Åkerblom, Pernilla.Akerblom@boliden.com
, + 46 73-023 69 61.
Facklig information får du av Mats Lindblom, SACO, +46 73-350 04 19, Andreas Mårtensson, Unionen, +46 70-541 83 93 eller Peter Markström, Ledarna, +46 910-77 40 09.
Välkommen med Din ansökan senast den 5 december, 2025.
Skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt, då urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del i vårt kvalitativa rekryteringsarbete och Bolidens systematiska säkerhetsarbete förekommer bakgrundskontroller och hälsokontroller i våra rekryteringsprocesser.
