Apotekschef
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Lärkan
Forshaga är en liten och trivsam kommun strax norr om Karlstad, där vårt apotek har en viktig roll som det enda på orten. Med ett centralt läge mellan ICA och Coop är vi lättillgängliga för både kunder och vårdpersonal, vilket ger ett varierat och meningsfullt kundmöte varje dag.
Här arbetar ett sammansvetsat team om sex personer som tillsammans skapar en varm och hjälpsam arbetsmiljö. Vi har nära samarbete, högt engagemang och ett gemensamt fokus på att ge bästa möjliga service - både till våra kunder och till varandra.
Din roll
I din roll som apotekschef har du ansvar för resultat, övergripande drift och att verksamheten utvecklas framåt. Du leder och utvecklar verksamheten och människorna omkring dig - alltid med kvalitet, omtanke och kundens behov i centrum. Genom ditt ledarskap ser du till att teamet har rätt förutsättningar att må bra, trivas och ge våra kunder den bästa möjliga hjälpen och rådgivningen.
Vad du kommer att göra hos oss:
Som ansvarig för apotek Lärkan har du en nyckelroll i att forma en verksamhet där omtanke, kvalitet och ansvarstagande genomsyrar varje dag. Genom att leda med engagemang och tydlig riktning skapar du förutsättningar för att både medarbetare och verksamhet utvecklas.
Leda och stötta ditt team, med ett engagerat ledarskap som skapar trygghet och trivsel.
Säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet, så att kunderna alltid får professionell hjälp och rådgivning.
Arbeta aktivt med förbättringar och utveckling ,både operativt och strategiskt, för att stärka verksamheten och kundupplevelsen.
Samarbeta över avdelningsgränserna, dela kunskap och bidra till att utveckla hela Apotekets verksamhet.
Ta initiativ och driva förändring, både i den dagliga verksamheten och i långsiktiga projekt för att möta framtidens behov.
Vem söker vi?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har ett tydligt och engagerande ledarskap, samt ett genuint intresse för att utveckla både människor och verksamhet.
Du är legitimerad farmaceut
Du har gärna erfarenhet från en ledande roll, till exempel som LMA, säljledare eller i en liknande funktion
Du är en trygg och inspirerande ledare som engagerar och utvecklar människorna omkring dig.
Du har lätt för att samarbeta och kommunicerar tydligt och öppet.
Du är lösningsorienterad och trivs med både dagliga frågor och långsiktiga förändringar.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar. Publiceringsdatum2026-03-26Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket!
