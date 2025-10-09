Apotekare
2025-10-09
Vi erbjuder dig ett betydelsefullt och stimulerande arbete, där du är med och gör skillnad för både patienter och kollegor inom vården.
Du får möjlighet att jobba självständigt, men har aldrig långt till stöd från hjälpsamma kollegor. Hos oss blir du del av en kompetent och inkluderande arbetsplats och våra insatser är mycket väl mottagna av de verksamheter vi arbetar inom. På Västerviks sjukhus är avstånden korta och relationerna goda, och du blir snabbt en naturlig del av arbetsplatsen.
Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå av patientnära arbete i nära samverkan med läkare, sjuksköterskor och andra professioner, exempelvis läkemedelsgenomgångar, patientsamtal och patientskolor. Vi har uppdrag inom såväl psykiatri som somatik, och även inom primärvård. Terapigruppsarbete, utbildningar till vårdpersonal samt kvalitets-och patientsäkerhetsarbete kan också bli aktuellt.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad apotekare/legitimerad receptarie med farmacie magister examen. Vi ser gärna att du har magisterexamen i klinisk farmaci alternativt erfarenhet av att arbeta med klinisk farmaci, men det är inte ett krav för att söka.
Som person har du lätt att kommunicera och skapa kontakter. Du är bra på att sortera och ta till dig information, och även på att förmedla den på ett pedagogiskt sätt. Du behöver ha god förmåga att anpassa nivån i din kommunikation och information, då mottagaren är såväl patient som specialiserad hälso- och sjukvårdspersonal. Du är också van att ta egna initiativ och ser prioriteringar mellan olika områden som en naturlig del av arbetet. Du har god förmåga att arbeta självständigt men även i team med flera olika professioner. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Din framtida arbetsplats
Läkemedelssektionen jobbar med läkemedelsfrågor över hela länet och har ett helhetsgrepp kring det som rör läkemedel. Apotekare och receptarier är efterfrågade yrkesgrupper i vår region och ses som en självklar del i teamarbetet för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Vi har en välfungerande verksamhet där våra uppdrag ständigt utvecklas. Patientnära arbete bedrivs idag främst inom geriatrik, psykiatri, medicin, ortopedi, kirurgi och inom primärvård. Vi har verksamhet på slutenvårdsavdelningar men även lång erfarenhet av mottagningsverksamhet. Sedan några år tillbaka har vi farmaceuter som arbetar ute på några av länets hälsocentraler. Vi bedriver också forskning inom klinisk farmaci i samarbete med flera olika universitet.
Såväl primärvården som sjukhusen visar goda resultat i vår region, och hälso- och sjukvården har högt förtroende hos invånarna. Bästa sjukhus i respektive klass och höga poäng i AT-rankning har varit återkommande. Region Kalmar läns akutmottagningar får högst betyg i den nationella patientenkäten, där Västervik toppar bland dessa.
Intresserad av att flytta till Västervik? Du kommer inte ångra dig! Sjukhuset är lagom stort och ligger centralt. Här har du nära till natur och inte minst fantastisk skärgård. Flytta till Västervik, boende, arbete, studier och fritid - Officiell guide.
Vår enhet är en del av Regionstaben som består av 140 medarbetare med kompetens inom bland annat ekonomi, juridik, HR, kommunikation, planering, samordning, hållbarhet och säkerhet. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra tillvaron för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer och förvaltningar.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/726". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Regionstab, Läkemedelssektionen Kontakt
Mathias Landerdahl, Läkemedelschef 010-3587224 Jobbnummer
9548048