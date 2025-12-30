APL/praktik samordnare, Sågbäcksgymnasiet
2025-12-30
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Sågbäcksgymnasiet är en kommunal gymnasie- och anpassad gymnasieskola i Huddinge kommun. Vi utbildar våra elever främst inom yrkesprogram och introduktionsprogram och har ett nära samarbete med näringsliv och olika branscher. Skolan har moderna, välutrustade lokaler som stödjer både praktiskt och teoretiskt lärande.
Hos oss möts engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande, närvaro och framtida etablering i arbetslivet.
Ditt uppdrag
Som APL- och praktiksamordnare på Sågbäcksgymnasiet har du en nyckelroll i elevernas utbildning och väg mot arbetslivet. Uppdraget är både strategiskt och operativt och innebär ett nära samarbete med elever, yrkeslärare, programlag, skolledning och externa arbetsgivare. Du ansvarar för att samordna, utveckla och följa upp elevernas APL/praktik med särskilt fokus på elever som behöver extra stöd för att lyckas.
Tjänsten är 80%. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att:
• samordna och utveckla APL- och praktikplatser inom skolans program
• etablera och upprätthålla goda kontakter med arbetsgivare och branschföreträdare
• stötta elever före, under och efter APL/praktik
• genomföra uppföljningar och vid behov följa elever till praktikplats
• arbeta nära APL-ansvariga i respektive program
• bidra i skolans närvarofrämjande arbete och elevhälsoarbete
• samverka med interna och externa aktörer, exempelvis KAA och andra verksamheter
• bidra till utveckling av rutiner, kvalitet och långsiktighet i skolans APL-arbete
Vem är du?
Vi söker dig som
• är utbildad studie- och yrkesvägledare eller gymnasielärare (gärna yrkeslärare)
• har erfarenhet av arbete inom gymnasieskola, gärna yrkesprogram och/eller introduktionsprogram
• har god branschkännedom och förståelse för arbetsmarknadens krav
• har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis APL-, praktik- eller samordningsarbete
• är relationell, kommunikativ och trygg i mötet med elever, kollegor och arbetsgivare
• är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en samordnande roll
Meriterande:
• erfarenhet av APL/praktikarbete i gymnasieskola
• erfarenhet av arbete med elever i behov av extra stöd
• etablerat nätverk inom relevanta branscher
Vi erbjuder
• en stimulerande arbetsplats med engagerade kollegor
• nära samarbete med skolledning, programlag och elevhälsa
• ett meningsfullt uppdrag där du gör konkret skillnad för elevers framtid
• möjlighet att arbeta i en verksamhet där yrkesprogram, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola samverkar
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är en trygg, stabil och professionell person. Du har både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är lyhörd och öppen för kollegors tankar samt förstår vikten av ett nära samarbete.
Du kan hantera många olika arbetsuppgifter, arbetssätt och problem samt har lätt att anpassa dig både efter ändrade omständigheter och utifrån verksamhetens och elevernas behov. Det är viktigt att du är lojal mot din arbetsplats och arbetsgivare. Du handlar i enlighet med fattade beslut, mål och riktlinjer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Biträdande rektor Maria Rohyo Barac tel.08-535 374 16Maria.Rohyo-Barac@huddinge.se
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
