Ansvarig Mejeri - Coop Munkebäckstorg
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-02-16
Har du ett brinnande intresse för färskvaror och tycker om att leda och motivera andra? Då kan du vara rätt person för oss!
Coop Munkebäckstorg är en väletablerad och uppskattad butik med bra sortiment och en tydlig ekologisk profil. Våra öppettider är 7-22 alla dagar i veckan för att erbjuda en god tillgänglighet för våra kunder. Butiken drivs idag av ett 17-tal fast anställda, plus ett antal extrajobbare.
Vi söker nu dig som vill vara med och ansvara för att vår Mejeri-avdelning blir till något alldeles extra!
För att passa i rollen vill vi att du;
- Har stor passion för mat och matlagning
- Älska sälj och kundmöten
- Vara duktig på att kommunicera och inspirera
- Ha ett coachande och ett stöttande arbetssätt gentemot dina kollegor
- Vara engagerad och målinriktad som person
- Har en servicekänlsa utöver det vanliga
- Trivas med att vara på språng och att arbeta i högt tempo
I din roll som ansvarig för Mejeri kommer du, utöver ordinarie uppgifter som förekommer i en butik av den här storleken, att;
- Planera och ansvara för inköp
- Planera varuplock och exponering
- Arbeta aktivt med fysisk förstörelse och svinn
- Följa upp försäljning mot budget
- Arbetsleda personalen på avdelningen
Tjänsten som Mejeriansvarig är din huvudsyssla men förutom detta så ingår det även visst arbete på Frukt & Grönt-avdelningen i butiken och även i andra positioner i butiken. Du kommer inneha spetskompetens inom området där du ser till att utvecklingen och driften på avdelningarna sker på ett effektivt och professionellt sätt. Viktigt är att du är trygg i att ha ansvar, att leda och fördela arbetet på avdelningen samt trygg i att ha både försäljningsansvar, resultatansvar och ansvar för att den dagliga driften på avdelningen fungerar. Du är självständig i ditt arbete och hanterar allt från beställningar till fys/svinn och bruttovinst. Utöver detta är man en del av teamplocket i butiken.
Tidigare erfarenhet från arbete som avdelningsansvarig/teamleader i dagligvaruhandeln ser vi som starkt meriterande och erfarenhet av Store Office, SAP och CAO är meriterande. Tidigare arbete med färskvaror ser vi som meriterande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 30 h/vecka (stor möjlighet till fler timmar längre fram). Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag. Provanställning tillämpas.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Alexandra Rutgersson Telefonnummer: 010-741 61 41 E-postadress: munkebackstorget.bc@coopvast.se
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV.
- God svenska i tal och skrift är ett krav
- Tidigare erfarenheter från arbete som avdelningsansvarig/teamleader i dagligvaruhandeln är ett krav
- Tidigare erfarenhet av Store Office, SAP och CAO är meriterande.
- Tidigare erfarenhet från arbete med färskvaror är meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
